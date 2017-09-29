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Dış ticaret istatistikleri açıklandı

TÜİK'in açıkladığı verilere göre Ağustos ayında, ihracat yüzde 12,3, ithalat yüzde 15,3 arttı

Dış ticaret istatistikleri açıklandı

TÜİK'in açıkladığı verilere göre Ağustos ayında, ihracat yüzde 12,3, ithalat yüzde 15,3 arttı

29 Eylül 2017 Cuma 14:14
Dış ticaret istatistikleri açıklandı
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TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı Ağustos ayı dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2017 yılı Ağustos ayında, 2016 yılının aynı ayına göre yüzde 12,3 artarak 13 milyar 289 milyon dolar, ithalat yüzde 15,3 artarak 19 milyar 162 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Ağustos ayında dış ticaret açığı yüzde 22,8 artarak 5 milyar 873 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2016 Ağustos ayında yüzde 71,2 iken, 2017 Ağustos ayında yüzde 69,3'e düştü.
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2017 Ağustos ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 2,6 arttı, ithalat yüzde 7,5 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2017 yılı Ağustos ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 14, ithalat yüzde 17,6 arttı.
Avrupa Birliğinin (AB-28) ihracattaki payı 2016 Ağustos ayında yüzde 46,5 iken, 2017 Ağustos ayında yüzde 45,3 oldu. AB’ye yapılan ihracat, 2016 yılının aynı ayına göre yüzde 9,4 artarak 6 milyar 26 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Almanya'ya yapılan ihracat 2017 Ağustos ayında 1 milyar 340 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 971 milyon dolar ile Irak, 849 milyon dolar ile İngiltere ve 717 milyon dolar ile ABD takip etti.
Çin'den yapılan ithalat, 2017 yılı Ağustos ayında 2 milyar 116 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 859 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 590 milyon dolar ile Rusya ve 986 milyon dolar ile İtalya izledi.
Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.3 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamadı. Ağustos ayında ISIC Rev.3’e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,4 oldu. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,4, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise yüzde 31,5 oldu.
İmalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 82,4 iken 2017 Ağustos ayında yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 15,7, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise yüzde 40 oldu. 

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye İstatistik KurumuTüikGümrük Ve Ticaret Bakanlığı
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