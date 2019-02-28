Dış ticaret dengesi açıklandı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre ihracat 2019 yılı Ocak ayında, 2018 yılının aynı ayına göre %5,9 artarak 13 milyar 170 milyon dolar, ithalat %27,2 azalarak 15 milyar 673 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Dış ticaret açığı %72,5 azaldı
Ocak ayında dış ticaret açığı %72,5 azalarak 2 milyar 503 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2018 Ocak ayında %57,8 iken, 2019 Ocak ayında %84'e yükseldi.
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat %5,4 arttı
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre 2019 Ocak ayında bir önceki aya göre ihracat %5,4, ithalat %4,9 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise 2019 yılı Ocak ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat %6 arttı, ithalat %27,1 azaldı.
İhracatta Almanya, ithalatta Rusya ilk sırayı aldı
Almanya'ya yapılan ihracat 2019 Ocak ayında 1 milyar 289 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 937 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 783 milyon dolar ile İtalya takip etti. İthalatta ise Rusya 1 milyar 709 milyon dolar ile ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 462 milyon dolar ile Çin, 1 milyar 199 milyon dolar ile Almanya takip etti.
Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı %3 oldu
Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.3 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Ocak ayında ISIC Rev.3'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %93,4'tür. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %3, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise %35,1'dir. İmalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %72,7'dir. Ocak ayında yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %15,2, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise %40,8'dir.
Genel ticaret sistemine göre ihracat 13 milyar 906 milyon dolar oldu
Genel ticaret sistemine göre ihracat 2019 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %6,3 artarak 13 milyar 906 milyon dolar oldu. Ocak ayında ithalat ise %27,1 azalarak 16 milyar 166 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda ihracatın ithalatı karşılama oranı %86 olarak gerçekleşti.
Dış ticaret dengesi açıklandı
Ocak ayında dış ticaret açığı yüzde 72,5 azalarak 2 milyar 503 milyon dolara geriledi. İhracat ise 2019 ocakta yüzde 5,9 artarak 13 milyar 170 milyon dolar oldu
TÜRKİYE İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre ihracat 2019 yılı Ocak ayında, 2018 yılının aynı ayına göre %5,9 artarak 13 milyar 170 milyon dolar, ithalat %27,2 azalarak 15 milyar 673 milyon dolar olarak gerçekleşti.