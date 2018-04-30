Dış ticaret açığı martta 5,9 milyar dolar

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan mart ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistikleri açıklandı.

Türkiye'nin ihracatı, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,7 artarak 15 milyar 587 milyon dolar, ithalatı yüzde 12,7 artışla 21 milyar 442 milyon dolar oldu.

Buna göre, ihracat martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,7 artışla 15 milyar 587 milyon dolara çıktı.

Aynı dönemde ithalat ise yüzde 12,7 yükselerek 21 milyar 442 milyon dolar oldu.

Bu dönemde, dış ticaret açığı yüzde 28,8 artarak 5 milyar 855 milyon dolara yükseldi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı, geçen yılın mart ayında yüzde 76,1 iken bu yılın aynı ayında yüzde 72,7'ye geriledi.

AVRUPA BİRLİĞİ’NE İHRACAT YÜZDE 18,2 ARTTI

Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) ihracatı, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,2 artarak 7 milyar 993 milyon dolara çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan mart ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistiklerine göre, AB'nin ihracattaki payı geçen yılın mart ayında yüzde 46,7 iken, bu yılın aynı ayında yüzde 51,3 oldu.

AB'ye yapılan ihracat, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,2 arttı ve 7 milyar 993 milyon dolara yükseldi.

Almanya, 1 milyar 511 milyon dolarla geçen ay en fazla ihracat yapılan ülke oldu. Bu ülkeyi 1 milyar 45 milyon dolarla İngiltere, 961 milyon dolarla İtalya ve 738 milyon dolarla Irak izledi.



İthalatta ise ilk sırayı 2 milyar 147 milyon dolarla Rusya aldı. Rusya'yı 2 milyar 101 milyon dolarla Almanya, 2 milyar 1 milyon dolarla Çin ve 1 milyar 35 milyon dolarla İngiltere takip etti.