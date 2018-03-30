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Dış ticaret açığı arttı

TÜİK'in 2018 yılı şubat ayı dış ticaret istatistiklerine göre, dış ticaret açığı yüzde 54,2 artarak 5 milyar 761 milyon dolara yükseldi

Dış ticaret açığı arttı

TÜİK'in 2018 yılı şubat ayı dış ticaret istatistiklerine göre, dış ticaret açığı yüzde 54,2 artarak 5 milyar 761 milyon dolara yükseldi

30 Mart 2018 Cuma 20:48
Dış ticaret açığı arttı
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TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı şubat ayı dış ticaret istatistiklerini açıkladı. TÜİK ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre, ihracat 2018 yılı şubat ayında, 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 9 artarak 13 milyar 176 milyon dolar, ithalat yüzde 19,7 artarak 18 milyar 936 milyon dolar olarak gerçekleşti. 
DIŞ TİCARET AÇIĞINDA YÜZDE 52 ARTIŞ
Şubat ayında dış ticaret açığı yüzde 54,2 artarak 5 milyar 761 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2017 şubat ayında yüzde 76,4 iken, 2018 şubat ayında yüzde 69,6'ya düştü. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, 2018 şubat ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 2,7 arttı, ithalat yüzde 9,8 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise, 2018 yılı şubat ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 8,9, ithalat yüzde 19,6 arttı. 
AB'YE İHRACAT ARTTI
Avrupa Birliği'ne (AB) yapılan ihracat, 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 23,8 artarak 6 milyar 844 milyon dolar olarak gerçekleşti. AB’nin ihracattaki payı 2017 şubat ayında yüzde 45,7 iken, 2018 şubat ayında yüzde 51,9 oldu. Almanya'ya yapılan ihracat 2018 şubat ayında 1 milyar 359 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 864 milyon dolar ile İtalya, 840 milyon dolar ile İngiltere ve 666 milyon dolar ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) takip etti. 
İTHALATTA BİRİNCİ ÇİN
Çin'den yapılan ithalat, 2018 yılı şubat ayında 1 milyar 863 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 812 milyon dolar ile Rusya, 1 milyar 663 milyon dolar ile Almanya ve 875 milyon dolar ile Fransa izledi. Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, Tüm Ekonomik Faaliyetlerin Uluslararası Standart Sanayi Sınıflaması (ISIC Rev.3) içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Şubat ayında ISIC Rev.3’e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 93,7’dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,4, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise yüzde 38,4’tür. İmalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 79,2’dir. 2018 şubat ayında yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 14,9, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise yüzde 41,9’dur.

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