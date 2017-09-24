'Direkt sefer konulmalı'

DİLLERE destan düğünleri ile Hindistan son yıllarda turist çeken büktün ülkeleri hedef pazarı. AKTOB Başkanı Yağcı, aralarında bir milyonluk düğünlerin de olduğu Hint düğünleri için Antalya’nın tercih edilmeye başladığını bunun için direkt sefer konulması gerektiğini söyledi.

'DİREKT UÇUŞ TALEP ETTİK'

Yağcı, Hindistan Seyahat Acenteleri Birliği’nin (TAFI) Genel Kurulu için Hindistan'dan 650 acentenin Antalya'ya geleceğini belirterek ‘Bunu en iyi biçimde değerlendireceğiz” dedi. Hint pazarının düğün pazarı olarak düşünüldüğünü ama Hindistan'dan da diğer ülkelere ciddi anlamda bir turist trafiği bulunduğunu dile getiren Yağcı şunları söylüyor: "Hindistan'dan yılda 15 ila 20 milyon insan tatil için yurtdışına çıkıyor. Antalya'nın da bu turist trafiği içinde yer alması önemli. Tabi burada en önemli nokta Hindistan'dan Antalya'ya direkt uçuşların olması. Bunu başarabilirsek çok iyi olacak. Talep ettik. Görüşmeler devam ediyor. Hindistan potansiyeli olan bir ülke. Şimdi daha birkaç düğünün yapıldığı bir destinasyonuz. Burada bir pazarın oluşabilmesi için 50-100 bin gibi rakamların oluşması lazım" diye konuştu.