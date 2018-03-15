Dim TV vatandaşa Çin malı oyuncakları sordu

VATANDAŞLAR, Çin malı oyuncaklar yerine yerli oyuncaklar alınması gerektiğini belirterek, çocukları için genelde sağlıklarını olumsuz etkilemeyecek oyuncaklar tercih ettiklerini söylediler. Alanyalılar ayrıca Türkiye'ye oyuncakların dışarıdan getirilmesi yerine, yerli üretim yapılmasının daha iyi olacağının da altını çizdiler.

'TAHTA OYUNCAK ALIYORUM'

ZÜLFÜKAR YILDIRIM KIPIK (TAKSİCİ)

Çocuğuma ben oyuncak alırken öncelikle tahtadan olmasına dikkat ediyorum. Ancak içinde bulunduğumuz dönemde mecburen artık plastik oyuncaklar da alıyoruz. Genelde de Çin ürünleri olduğu için bunlar çocukların sağlığı için çok zararlı. Biz ebeveynler olarak bu durumlara dikkat etmiyoruz. Aslında daha bilinçli hareket etmemiz lazım. Denetimlerde 4 milyon oyuncak sağlıklı bulunmadığı için gümrükten geçmemiş, bu da çok iyi olmuş bence. Ülkemizde yeterince var zaten. Hem de kendi insanımızın ürettiği oyuncakların tüketilmesi daha iyi olur.

'KANSEROJEN MADDE İÇERMEMELİ'

LEVENT KAYA (İŞLETMECİ)

Öncelikle çocuğuma oyuncak alırken ben kanserojen madde içermemesine çok dikkat ediyorum. Yaralayıcı bir cisim olmaması ve Çin malı olmamasına özen gösteriyorum. Daha çok güvendiğim bazı markalardan oyuncak almaya çalışıyorum. En azından içeriklerini de etiketlerle belirttikleri için ne olduğunu bilerek alışveriş yapıyoruz.

'EL EMEĞİ OYUNCAKLA OYNASINLAR'

NAZAN ÜNSALAN (EV HANIMI)

Oyuncak sektöründe bu denetimlerin yapılması çok güzel. Çocuklarımız sonuçta bizim onlara aldığımız oyuncakları eline alıyor, oynuyor, hatta ağzına alıyor. Bu şekilde sağlıksız oyuncakların girişi olmasınki biz de satın almayalım. Özellikle Çin malı olan ve plastik oyuncakları almamaya çalışıyorum. El emeğiyle yapılan, kendi yaptığımız, diktiğimiz oyuncaklarla oynamasını tercih ederim çocukların.

'DENETİMLER HER ZAMAN YAPILSIN'

AYHAN YILDIRIM (PİYANGOCU)

Benim küçük yaşta bir çocuğum var. Bu denetimler her zaman yapılmalı. Türkiye kendi üretimini kendisi yapsın. Biz de çocuklarımıza başka ülkelerin ürettiği, güvenmediğimiz oyuncakları değil kendi malımızı alalım. Ben çocuğuma oyuncak alırken fiyat üzerinden değerlendirme yapıyoruz. Sonuçta ebebeynler diğer detaylardan tam olarak anlayamıyor. Kaliteli ürün sattığını düşündüğüm mağazalardan alıyorum.