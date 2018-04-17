Dim TV Alanya halkına 'istihdam'ı sordu

Asiye ELİAÇIK

HALKIN ve sokağın nabzını tutmaya devam eden Dim TV(dimtv.tv), açıklanan son işsizlik rakamlarını Alanya halkına yönlendirerek, "Alanya'da iş bulmak kolay mı?" diye sordu. Dim TV mikrofonlarına Alanya'daki iş potansiyeli hakkındaki düşüncelerini anlatan vatandaşlar, iş bulmanın Türkiye'nin hiçbir yerinde mümkün olmadığını belirterek, Alanya'da iş bulmaya gelenlerin aç kaldığını söyledi. Ekmeğin artık aslanın ağzında değil karnında olduğunu ifade eden vatandaşlar, turizme endeksli iş imkanlarının Alanya'da yaşayanları zora soktuğunu, Alanya'nın il olması ve sanayiye yönelmesi gerektiğini belirttiler.

'ALANYA'DA İŞ BULMAK İMKANSIZ'

CANAN ÇER (EMEKLİ)

Alanya'da iş bulmak bence imkansız. Çünkü turizm bitti. Zaten Alanya'nın geliri de, iş imkanı da turizm üzerindendi. Turizm kötüye gidince iş de bitti. Esnaf da tükendi. Kapatılan çok fazla dükkan oldu. Bu yüzden Alanya'da iş yapan insanlar zor tutunurken yeni iş bulmak çok zor.

'GENÇLER İŞSİZ GEZİYOR'

HİKMET AKDEMİR (EMEKLİ)

Alanya'da iş bulmanın hiç kolay olmadığını düşünüyorum. Çünkü eskiden ekmek aslanın ağzındaydı, şimdi midesinde. Üniversite bitiren gençler bile artık işsiz geziyor. Çaldıkları kapı yüzlerine kapanıyor. Benim çevremde de iş arayıp bulamadığından yakınan çok insan oluyor.

'ALANYA'YA İŞ İÇİN GELEN AÇ KALIR'

FAHRETTİN KARABULUT (ANTRENÖR)

Bana göre Alanya'ya iş için gelen aç kalır. Çünkü Alanya'da 6 ay çalışıp, 6 ay yatıyorsun. 6 ay içinde çalışıp kazandın kazandın, yoksa bir daha iş yok. Bu da sadece otele dayalı iş imkanı olmasından kaynaklanıyor. Sanayi yok. Emekli olan için birebir yaşanacak bir yer ama iş için geliyorsan yaşanılmaz. Alanya'nın bence il olması lazım. Ayrıca bir an önce sanayisinin gelişmesi gerekiyor. Yaz-kış tüm oteller açık kalsa daha fazla istihdam kaynağı olur. Ama bu şekilde çok zor.

'GENÇLER İŞ BEĞENMİYOR'

ÇAĞLAR ELBİ (İŞLETMECİ)

Alanya'da iş bulmak aslında göreceli. Çünkü kimine göre kolay, kimine göre zor. Çünkü turizm şehri olan Alanya'da 3 yıldır sezonun kötü gitmesinden kaynaklanan bir iş sıkıntısı var. İnsanlar artık daha büyük şehirlere göç etmeye başlıyor. Alanya sadece turizme bağlı bir şehir olduğu için burada üniversiteli gençlerin tutunması da zor. Ancak gençlerde de iş beğenmeme ve sorumluluk almak istememe durumu çok fazla.