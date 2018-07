Dim TV Alanya'da et fiyatlarını araştırdı

Ceren ŞAHİN

ALANYA'DA hizmet veren Öz-Et Sinanoğlu Kasap sahibi Hüseyin Sinanoğlu et fiyatları hakkında Dim TV'ye yaptığı açıklamada, "Vatandaşın alım gücü iyice düştü" dedi. Özellikle sıcak yaz günlerinde zehirlenmelerin önüne geçebilmek adına tavsiyelerde bulunan Sinanoğlu, “Vatandaşın sakatata ilgisi az ama onun da fiyatları daha uygun. Kelle paça, işkembe gibi sakatatların protein oranları yüksek. Vatandaşlarımız daha çok tercih etmeliler" şeklinde konuştu.

'ET TÜKETİMİ AZALDI'

Güncel et fiyatlarını da aktaran Sinanoğlu, "Herkesin mutfağında olması gereken, günlük olarak çoğu yemekte tercih edilen yağsız kıyma 44 lira. Kuzu etinden pirzola almak lükse giriyor. Onun da fiyatı 80 lira. 80 lira ama onun 3'de 2'lik bir zayiatı var. Kemik ve yağ çıkıyor, değersiz et oluyor. Dolayısıyla 80 liradan sattığın zaman kasap para kazanmıyor. Buda lüks bir tüketime girer. Et fiyatları çok yüksek değil aslında ama lüks tüketime girdiği zaman daha pahalı oluyor. Biftek, bonfile gibi et türlerinden insanlar almayı tercih ediyor. Mesela bonfilenin kilosu 80-90 lira. Bunların fiyatları tabi ki pahalı ama kıyma 40 liradan, kuşbaşı 48 liradan satılıyor. Bunlar bize göre normal, herkesin alabileceği fiyatlar. Yeni nesil zaten et yemiyor. Et tüketimi az. Örneğin işkembeyi eski nesil insanlar yiyor ama gençler yemiyor. Halbuki ekonomik olarak da uygun. Bir kelle 15-20 lira, ayakla birlikte aldığın zaman 20-25 lira arasında tutuyor. İşkembenin kilosu 14-15 liradan satılıyor. Fakat insanlar ete ihtiyaç duymuyorlar. Eskiden herksin evine et girerdi. Çocuklar yerdi, şimdi evde et pişse bile yemiyorlar. Ayrıca et taze olup olmadığını kendi gösterir. Eğer kararmış, rengini atmış, solmuş bir haldeyse et bozuk demektir. Parlak bir görünümü varsa sağlıklıdır. Gözlem yeteneğiniz iyiyse baktığınız zaman etin iyisini kötüsünü ayırt edebilirsiniz" dedi.