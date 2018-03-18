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'Dim Radyo'da sürprizlere hazır olun'

Dim Radyo Genel Yayın Yönetmeni Gökhan Koca, internet radyoculuğuna ilişkin bilgiler vererek, Alanya'nın yeni nesil radyosu Dim Radyo’yu tanıttı

'Dim Radyo'da sürprizlere hazır olun'

Dim Radyo Genel Yayın Yönetmeni Gökhan Koca, internet radyoculuğuna ilişkin bilgiler vererek, Alanya'nın yeni nesil radyosu Dim Radyo’yu tanıttı

18 Mart 2018 Pazar 22:06
'Dim Radyo'da sürprizlere hazır olun'
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TÜRKİYE'DE radyoculuğun tarihsel sürecine ilişkin de bilgiler veren Koca, şunları söyledi: "Türkiye'de ilk radyo anonsu 6 Mayıs 1927'de Eşref Şefik tarafından gerçekleştirilmişti. O dönem kimsede radyo olmadığından, anonsun yapıldığı bina önüne hoparlör yerleştirilerek insanlara ses ulaştırıldı. Teknolojinin ilerlemesiyle radyo günümüze kadar gelişerek hayatımızın bir parçası haline geldi. Televizyonlu döneme geçiş öncesinde haber yayını, arkası yarın kuşağı ve müzik. İşte radyo denilen sihirli kutudan hep dinlendi, hatta savaşlar, barışlar, buluşlar, seçimler, sanat hep radyodan halka ulaştı. Televizyon şimdilerde radyonun yerini almış gibi gözükse de aslında öyle değil. Çünkü arabanızda giderken, işinizde bilgisayarda çalışırken, yemek yerken, yemek hazırlarken, yolda yürürken televizyon seyredemezsiniz ancak radyoyu her halükarda dinleyebilirsiniz.
'RADYO YAYINLARI İNTERNETE DÖNÜYOR'
Ülkemizde radyo yayıncılığı TRT tekelinden kurtuldu ve ilk özel radyolar yayın hayatlarına 1993 yılında başladı ancak özel radyo sayısı o denli arttı ki 82 anayasası hükümleri gereğince tüm özel radyolar kapatıldı. Tansu Çiller'in bunun üzerine siyah kurdele kampanyası yürütmesi neticesinde vatandaşlar da araba antenlerine siyah kurdele takarak ‘Radyomu istiyorum’ sloganlı tepki göstermişti. Bunun üzerine dönemin hükümeti gerekli yasal düzenlemeyi yapmış ve özel radyolar yeniden yayına başlamıştı. O zamandan günümüze devam eden karasal yayın yapan ulusal ve yerel pek çok radyo istasyonu artık internet radyosuna dönüşmektedir veya internet üzerinden de yayınlarını devam ettirmektedirler.
'İNTERNET YAYINLARI DAHA KALİTELİ'
Çünkü artık internet hayatımızın her alanında yer almakta. Bilgisayar, akıllı telefon hatta artık akıllı televizyonlarda bu denli hayatımızın vazgeçilmez parçası haline gelen internet, beraberinde yeni nesil yayıncılığı da getirmiştir. Web radyoların da bu anlamda önemi daha net ortaya çıkıyor. Karasal radyolarda çekmeyen bir yerdeyseniz o an cızırtılı dinleyebilirsiniz ancak web radyolarının ses kalitesi hakkındaki gerçekleri görmemek mümkün değildir. Çünkü hiçbir radyo kanalı 128 Kilo Bit/Saat  (Kbit/s) hızdan daha geniş bir bant alanı sunamaz. Çoğunlukla da bu değer 96 Kbit/s ya da daha aşağısında kalır. İnternet radyosu dinleyicisine kristal netliğinde berrak ve temiz bir ses sunar. Dim Medya A.Ş. bünyesinde yer alan Dim Web Radyo olarak yakında yeni programlarımızla, sürprizlerle, yeni yayın akışımızla, Alanya’nın en iyisi olarak sizlerle olacağız. Bizi www.dimradyo.com adresinden dinleyebilirsiniz."

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Dim Radyo Genel YayınGökhan KocaInternet RadyoculuAlanyaDim Radyo
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