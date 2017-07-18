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Dikkat! Süre daralıyor

Kredi, kart, çek ve senet borcu nedeniyle kara listeye giren ve bu yüzden bankalardan kredi alamayanlara af getiren düzenlemeden yararlanmak için süre daralıyor. Sicili bozuk olanlar 27 Temmuz’a kadar bankalara başvurabilir

Dikkat! Süre daralıyor

Kredi, kart, çek ve senet borcu nedeniyle kara listeye giren ve bu yüzden bankalardan kredi alamayanlara af getiren düzenlemeden yararlanmak için süre daralıyor. Sicili bozuk olanlar 27 Temmuz’a kadar bankalara başvurabilir

18 Temmuz 2017 Salı 13:23
Dikkat! Süre daralıyor
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KREDİ, kredi kartı borcu, çek, senet ve diğer borçlarını yasal süresi (90 gün) içinde ödeyemeyenler bankalar tarafından kara listeye alınmıştı. Sicili bozulan bu kişiler 5 yıl boyunca bankalardan kredi, kart, nakit avans gibi imkanlardan yararlanamıyordu. Bu listeye giren çok fazla kişi, esnaf var ve sayıları 14 milyonu buluyor. 27 Ocak’ta bu kişilere af gelmişti.
 
BANKAYA BAŞVURUN
 
Yasaya göre; 6 ay içinde borcunun tamamını ödeyen veya yapılandıranlar kara listeden kurtulacaktı. Bankalar hala talep halinde kredi borçlarını 72 aya kadar yapılandırabiliyor. Afta süre 10 gün sonra yani 27 Temmuz’da bitecek. Sicili bozulduğu için kredi ve kart alamayanlar için fırsat olan bu düzenlemeden yararlanmak isteyenler bankalara başvuracak.
 
SİCİLİ, NOTU ÖĞRENİN
 
Konut, taşıt, tüketici kredileri ile kredi kartı ve kredili mevduat hesabına ait son 5 yıllık bilgilere ‘Risk Raporu’ aracılığıyla ulaşılabiliyor. Bankalar müşterileriyle ilgili bilgileri, iki gün içinde Bankalar Birliği Risk Merkezi’ne iletiyor. İletilen bu bilgiler Kredi Kayıt Bürosu ve Findeks (findeks.com) aracılığıyla rapor haline getiriliyor.
 
 
DURUM AVUKATLIKSA
 
Yasada; 27 Ocak’tan önce ödenmeyen borçların avukata intikal ettirilerek başlamış olan takiplerin durdurulacağına ilişkin bir düzenleme yok. Borcunuzu peşin ya da yapılandırmayla öderseniz doğal olarak başlamış olan hukuki takip işleminin sona erdirilmesi gerekiyor. Hacizlik olanların da kara liste affından yararlanması mümkün.
 
SİZİN ELİNİZDE...
 
Sicil affına dayanarak bankalara başvuru yapıldığı halde kredi alamayan esnaf ve müşterilerin olduğu sık sık gündeme geliyor. Çünkü yasa, bankaları zorunlu tutmuyor, bankaların kredi vermesinin önündeki engeli kaldırıyor. Ancak, bu durumda kredi notunu artırmak krediye ulaşmanın en kestirme yolu. 

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Anahtar Kelimeler:
KrediKartçekSenet Borcu
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