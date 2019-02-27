Dikkat! Milyonlarca kişi için yarın son gün, kaçıran yanar

KAMUYA yönelik borçların yeniden yapılandırılmasına yönelik düzenleme kapsamında ödemelerini zamanında yapmayarak haklarını kaybedenler, yarın gün sonuna kadar bu borçlarını ödemeleri halinde yapılandırmadan yararlanmaya devam edebilecek.

YAKLAŞIK 2,5 MİLYON KİŞİ YAPILANDIRMA ŞARTINI BOZMUŞTU

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında Gelir İdaresi Başkanlığına bağlı vergi dairelerine 5 milyon 950 bin 136 mükellef başvururken, yaklaşık 70 milyar lira yapılandırılmıştı. Ancak 2 milyon 459 bin 214 kişi zamanında ödeme yapmayarak yapılandırma şartlarını bozmuştu.

YARIN GÜN SONUNA KADAR ÖDEMELERİN YAPILMASI GEREKİYOR

Yapılandırma imkanından yararlanmaya devam edilmesi için ilk iki taksitin süresinde ve tam olarak ödenmesi zorunlu olduğundan, yarın gün sonuna kadar söz konusu ödemelerin yapılması gerekiyor.