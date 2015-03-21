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Dikkat! 200 bin kişi mağdur olacak

Gümrükler Genel Müdürlüğü müfettişleri, Almanya ve ABD’den ithal edilen lüks otomobillerle ilgili soruşturma başlattı

Dikkat! 200 bin kişi mağdur olacak

Gümrükler Genel Müdürlüğü müfettişleri, Almanya ve ABD’den ithal edilen lüks otomobillerle ilgili soruşturma başlattı

21 Mart 2015 Cumartesi 11:17
Dikkat! 200 bin kişi mağdur olacak
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İthal edilen otomobillerin, gümrük beyanlarında gerçek fiyatlarının yer aldığı ancak yurda girişindeki tescil işlemlerinde düşük fiyatla faturalandırıldıkları belirlendi. 100 bin Euro değerinde olan ve 190 bin Euro KDV ile ÖTV ödemesi yapılması gereken otomobillere bin Euro değerinde fatura kesildiği, bin 900 Euro vergi ödendiği tespit edildi. Müfettişlerin bu tespitlerinin ardından vergi kaçakçılığı yapıldığı belirlenen aralarında lüks markaların da bulunduğu 2 bin otomobil ortaya çıkarıldı. Bu otomobillere, üçüncü şahısların mağdur olmasını önlemek amacıyla el konuldu. Ayrıca ruhsatlarına “Satılamaz” şerhi düşüldü.
45 BİN LÜKS OTOMOBİL TAKİP ALTINDA
Müfettişlerin geriye dönük olarak 45 bin lüks otomobili de incelemeye aldığı öğrenildi. İnceleme sonrasında ithalatında kusur bulunan otomobillere de el konulup ruhsatlarına “Satılamaz” şerhi düşülecek. Otomobil İthalatçıları Derneği Gümrük Danışmanı Halil Çebi, HABERTÜRK’e konuştu. Yıllardır gümrüklerden otomobil ithal ettiklerini anlatan Çebi, “Bu otomobiller Sanayi Bakanlığı denetiminde TSE yetkililerince tam tespit yapılarak, sıfır ve kullanılmamış statüsünde belgelendirilir. Otomobiller, gümrük yetkililerince muayene ve tespit yapılarak vergileri ödenerek ithal edilir. İthalatçı, otomobilleri ya direkt ya da bayileri aracılığıyla tüketiciye satar. Tüketici bu aşamaların hiçbir safhasında yoktur” dedi.
200 BİN KİŞİ MAĞDUR OLACAK
Çebi, sözlerini şöyle sürdürdü: “Gümrük yetkilileri, yıllar sonra söz konusu otomobillere yurtdışında trafik tescili yapıldığı gerekçesiyle kaçak olduğunu iddia ederek el koyma işlemini yürürlüğe koydu. Bu otomobiller kusurluysa ve ithali mümkün değilse neden devlet kurumları otomobillere ithal onayını uygun gördü? Bu şekilde yaklaşık 45 bin otomobil bulunmakta. Bu araçların en az 3 veya 4 satış gördüğü düşünülürse mağdur sayısı 200 bine ulaşır. Bu araçların ithalatı sırasında hiçbir sorumluluğu olmayan müşterilerin suçu yok. Yetkililerden gerekli çalışmaları yapmasını bekliyoruz.”

Kaynak: HABERTÜRK
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Son Güncelleme: 21.03.2015 10:18
Anahtar Kelimeler:
IthalGümrükGenl MüdürlükEKONOMİ
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