Dijital reklam büyüdü

IAB Türkiye ilk 6 ay sonuçlarına göre dijital reklam yatırımları, 2016’nın aynı dönemine oranla yüzde 14,6 oranında artarak 1 milyar 63 milyon TL’ye ulaştı. IAB Türkiye’nin yaptığı açıklamaya göre, display reklam yatırımları 2017’nin ilk 6 ayında yüzde 13 büyüyerek 618 milyon lira oldu. Display reklamlar kategorisinde en büyük payı 460 milyon lira ile gösterim ya da tıklama bazlı reklam yatırımları aldı. Video reklam yatırımları yüzde 33,7’lik büyüme ile 122,7 milyon lira olarak gerçekleşirken, Native 35 milyon liraya ulaştı. Ücretli sıralama yatırımlarını içeren arama motoru reklam yatırımlarının büyüklüğü 387 milyon lira olurken, ilan sayfaları reklam yatırımları 49,8 milyon liraya çıktı. Elektronik ticaretin düzenlenmesi hakkında kanunun etkisine bağlı olarak geçtiğimiz dönemlerde küçülme gözlemlenen e-posta yeniden büyüme trendine geçti ve ilk ayda 2,9 milyon lira oldu. Oyun içi reklamlar ise 5,8 milyon liralık büyüklüğe erişti. Mobil reklam yatırımları 454,6 milyon lira olurken, 160,7 milyon liralık büyüklüğe ulaşan sosyal medya reklamlarının yüzde 64’ü mobil cihazlarda yer aldı. Pragramatik satın alma 2017’nin ilk yarısında da artışını sürdürdü ve büyüklüğü 625,3 milyon liraya çıktı.

'DİJİTAL BİRİNCİ SIRAYA YERLEŞECEK'

IAB Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mahmut Kurşun, 2017 yılına Nisan ayındaki referandum nedeniyle görece yavaş bir başlangıç yaptıklarını ifade ederek, “Yine de ilk yarıyı yaklaşık yüzde 15’e yakın bir büyümeyle tamamlamış olmamız sevindirici. Dünyada dijital reklam yatırımlarının 2021’de toplamın yüzde 50’sine ulaşacağını öngörülüyor. Bilindiği gibi dijital Avrupa’da iki senedir televizyonun üstünde yer alıyor. Ülkemizdeki seyri dikkate alarak 2022’de Türkiye’de de dijitalin birinci sıraya yerleşeceğini öngörebiliriz. Öngörümüzün gerçekleşmesi için küresel ölçekte yaşanan sorunları sektörün tüm taraflarıyla ele almamız ve birlikte çözüm üretmemiz gerekli. IAB Türkiye olarak mecraların ve pazarlama departmanlarının tüm dünyada dijital transformasyon kavramına odaklandığı günümüzde, sektördeki meslek kuruluşlarının temel görevinin dönüşümü kolaylaştıracak şekilde çalışması gerektiğinin bilincindeyiz” diye konuştu.