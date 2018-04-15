'Dijital ekonomi zamanı'

21'İNCİ yüzyılın esasında dijital ekonominin hakim olacağı bir zaman dilimi olduğunu söyleyen Tüfenkci, "Bu süreçte özellikle tüketicilerin dijital ekonomiye karşı korunması noktasında da yeni düzenlemeleri hayata geçiriyoruz. Bakanlık olarak elektronik ticaretin pazarlama yöntemleri ve tüketici davranışlarının üzerindeki etkilerini yakından izliyoruz. Mevcut ve oluşması muhtemel sorunlar karşısında tüketicileri koruma adına tedbirler alıyoruz. Bu kapsamda internette güven damgası protokolünü Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile imzaladık ve onu da inşallah haziran ayında hayata geçirmiş olacağız. Tüketici esasında örgütlendiği zaman piyasaların gelişmesi, piyasaların sağlıklı bir şekilde işlemesi noktasında büyük bir görev ifa ediyor" şeklinde konuştu.

'ÜRÜN GÜVENLİĞİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

Piyasalarda marka oluşturulması ve sağlıklı ürünlerin satılması adına tüketicilerin büyük rol aldığını ifade eden Tüfenkci, ürün güvenliği noktasında da Bakanlık olarak önemli çalışmalar yaptıklarını ifade etti. 2011 yılında Bakanlıklarının denetimindeki ürünlerde güvensizlik endeksinin yüzde 38,6 olduğunu ifade eden Tüfenkci, bu rakamın 2017 itibariyle binde 35'e indiğini söyledi. Bunun büyük bir başarı olduğunu dile getiren Tüfenkci, "İnşallah piyasayı denetleme noktasında da sorumluluğumuz altındaki ürünleri denetlemeye ve tüketici dostu olmaya devam edeceğiz. Geçtiğimiz yıl denetimlerimizi artırdık ve piramit yapıların üzerine gittik. Kamuoyunun bizim denetimler sonrası haberdar olduğu Çiftlik Bank gibi piramit satışların, tüketicileri aldatmasına yönelik eylemleri önleme adına rol aldık ve o dolandırıcıları da cumhuriyet savcılarına şikayet ederek davaların açılmasını sağladık. Bir takım bu dolandırıcılar da tutuklandılar" diye konuştu.

