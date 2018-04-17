'Dijital dönüşüm yakın'

YAKLAŞIK bir buçuk yıldır çalıştıklarını ve Türkiye’nin dijital dönüşüm yol haritasını bu ay içerisinde açıklayacaklarını belirten Bakan Faruk Özlü, "Yakında Türkiye’nin dijital dönüşüm yol haritasını açıklayacağız. Son noktaya geldik, son rütuşları yapıyoruz. 6 bileşenden oluşuyor. İçerisinde akıllı şehirler, Türkiye’nin yapacağı yatırımlar var. Güzel bir program hazırladık. Yaklaşık bir buçuk yıldır çalışıyoruz. Bunu bu ay içerisinde sizlerle paylaşacağız" dedi.

'TÜRKİYE'NİN OTOMOBİLİ ELEKTRİKLİ OLACAK'

Özlü beraberindekilerle birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından geliştirilen ve nostaljik tramvay konseptiyle tasarlanan otonom elektrikli minibüs ile tur attı. 14 kişi kapasiteli olan minibüs ile tur atmadan önce basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Özlü, "Biz Bakanlık olarak bir otomobil çalışması yapıyoruz. Türkiye’nin otomobili elektrikli olacak. Daha önce İETT elektrikli bir nostaljik aracı geliştirdiği için kendilerini tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum" ifadelerini kullandı.