Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alanya - Antalya Hava Durumu - 18 Nisan 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Uzaya giden Tesla'da yerli parça!
Uzaya giden Tesla'da yerli parça!
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 16 Nisan 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Türkiye'de büyük tehlike! Her 5 kişiden biri...
Türkiye'de büyük tehlike! Her 5...

'Dijital dönüşüm yakın'

Dünya Akıllı Şehirler Kongresi’nin ardından fuar alanında bulunan stantları gezen Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, basın mensuplarının sorularını cevapladı

'Dijital dönüşüm yakın'

Dünya Akıllı Şehirler Kongresi’nin ardından fuar alanında bulunan stantları gezen Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, basın mensuplarının sorularını cevapladı

17 Nisan 2018 Salı 23:06
'Dijital dönüşüm yakın'
banner404

YAKLAŞIK bir buçuk yıldır çalıştıklarını ve Türkiye’nin dijital dönüşüm yol haritasını bu ay içerisinde açıklayacaklarını belirten Bakan Faruk Özlü, "Yakında Türkiye’nin dijital dönüşüm yol haritasını açıklayacağız. Son noktaya geldik, son rütuşları yapıyoruz. 6 bileşenden oluşuyor. İçerisinde akıllı şehirler, Türkiye’nin yapacağı yatırımlar var. Güzel bir program hazırladık. Yaklaşık bir buçuk yıldır çalışıyoruz. Bunu bu ay içerisinde sizlerle paylaşacağız" dedi.
'TÜRKİYE'NİN OTOMOBİLİ ELEKTRİKLİ OLACAK'
Özlü beraberindekilerle birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından geliştirilen ve nostaljik tramvay konseptiyle tasarlanan otonom elektrikli minibüs ile tur attı. 14 kişi kapasiteli olan minibüs ile tur atmadan önce basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Özlü, "Biz Bakanlık olarak bir otomobil çalışması yapıyoruz. Türkiye’nin otomobili elektrikli olacak. Daha önce İETT elektrikli bir nostaljik aracı geliştirdiği için kendilerini tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum" ifadelerini kullandı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Dünya Akıllı Şehirler Kongresi’BilimSanayi Ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dim TV Alanya halkına 'istihdam'ı sordu
Dim TV Alanya halkına 'istihdam'ı sordu
Anadolu Jet'ten GZP'ye ince ayar
Anadolu Jet'ten GZP'ye ince ayar
SGK primleri geri vatandaşa ödenecek
SGK primleri geri vatandaşa ödenecek

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim