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Dezavantajlı vatandaşlara 12 milyar lira devlet yardımı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca, 2017 yılının ilk altı aylık döneminde aralarında yaşlı, engelli, çocuk ve eşi vefat eden kadınların da aralarında bulunduğu yaklaşık 8 milyon 515 bin dezavantajlı vatandaşa 12 milyar 606 milyon lira yardım yapıldı

Dezavantajlı vatandaşlara 12 milyar lira devlet yardımı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca, 2017 yılının ilk altı aylık döneminde aralarında yaşlı, engelli, çocuk ve eşi vefat eden kadınların da aralarında bulunduğu yaklaşık 8 milyon 515 bin dezavantajlı vatandaşa 12 milyar 606 milyon lira yardım yapıldı

29 Eylül 2017 Cuma 12:08
Dezavantajlı vatandaşlara 12 milyar lira devlet yardımı
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BAKANLIĞIN verilerinden derlenen bilgilere göre, 2003'ten bu yana düzenli olarak artan sosyal yardımlarla, milyonlarca  dezavantajlı vatandaşa destek sağlandı.

Bakanlığın bu yıl ocak-haziran dönemini kapsayan verilerine göre,  yoksul vatandaşlar için sağlanan gıda yardımlarının miktarı 110 milyon 531 bin  245 lira, sağlık yardımlarının miktarı ise 10 milyon 237 bin lira oldu. Bakanlık  ayrıca dezavantajlı vatandaşlar için hayata geçirilen projelere yaklaşık 60  milyon lira destek verdi.

EŞİ VEFAT EDEN 273 BİN KADINA DESTEK

Verilere göre, altı aylık dönemde, eşi vefat eden ve hiçbir maddi  geliri bulunmayan 273 bin 631 kadına, toplam 409 milyon 80 bin lira ödeme  yapıldı. Eşi vefat eden kadınlara, iki aylık periyotlarla 550 lira nakdi destek  ödeniyor.

Sağlık, ebelik hizmetlerine düzenli devam etme ve kız çocuklarının  okula gönderilmesi şartıyla annelere ödenen "Şartlı Nakit Yardımları'ndan (ŞNT)"  ise 2 milyon 953 bin kişi faydalandı. ŞNT yardımlarının toplam miktarı, 621  milyon liranın üzerine çıktı. Ayrıca 6,65 milyon vatandaşın da Genel Sağlık  Sigortası primi ödendi.

Öte yandan, özel bir sosyal yardım kalemi olarak 175 silikozis  hastasına da 890 bin liralık maddi destek sağlandı.

Bu yılın ilk altı ayında, 591 bin yaşlı ile 659 bin engelli vatandaşa,  yaklaşık 2,5 milyar lira ödendi. Bakıma ihtiyacı olan 494 bin engelliye 2,7  milyar lira evde bakım yardımı ödemesi gerçekleştirildi.

TERÖRDEN ZARAR GÖRENLERE YAKLAŞIK 50 MİLYON LİRA ÖDENDİ

15 Mayıs 2015'te başlatılan, ilk çocuk için 300, ikinci çocuk için  400, üçüncü ve daha fazla sayıdaki çocuklar için 600 lira tutarındaki "doğum  yardımı" uygulamasından yılın ilk altı ayında 558 bin 405 aile  faydalandı. Annelere yeni doğan bebekleri için 248 milyon 85 bin 143 lira ödeme  yapıldı.

Bakanlığın dezavantajlı durumdaki vatandaşlara şimdiye kadar sağladığı  yardımların toplam miktarı 12 milyar 606 lira oldu. Yardımlardan 2 milyon 770 bin  hanede yaşayan 8 milyon 515 bin vatandaş faydalandı. Vatandaşlara yapılan "Terör  Zararı Yardımları" ise yaklaşık 50 milyon lira olarak gerçekleşti.

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Anahtar Kelimeler:
Aile Ve Sosyal Politikalar BakanlığıDevlet Yardımı
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