Devletten yaşlılara bin 907 lira...

HÜKÜMET özellikle sosyal yardımlar konusunda dezavantajlı grupların yanında durmaya devam ediyor. Yaşlılar, gençler, kadınlar, engelliler bu yardımlardan ve teşviklerden yararlanıyorlar. Ocakta hem asgari ücrete gelen zam hem de memur maaş katsayısındaki enflasyon artışı bu ödemeleri artırırken alma şartlarını da kolaylaştırdı. Bu imkânlardan yararlanan yaşlılar; evde sağlık ve maaş, bakım parası, kira öder gibi ev sahibi olma gibi 7 imkândan yararlanabiliyor. Şartları sağlayanlar, hem 65 yaş aylığı hem evde bakım parası ile ayda bin 907 lira alabiliyor.

İşte Sabah gazetesi yazarı Faruk Erdem'in kaleme aldığı yaşlılar için sağlanan 7 destek:



HER AY MAAŞ:Devlet maddi durumu iyi olmayan, 65 yaş ve üzerinde olanlara maaş ödüyor. Bu maaş bu ay 543.25 liradan 601.57 liraya yükseldi. Kişinin kendisinin ve eşinin gelirine bakılıyor. Kişi başı gelirleri 609.67 liranın altındaysa maaş bağlanıyor.



EVDE BAKIM PARASI:Devlet, bakıma muhtaç olduğu tespit edilen yaşlıların ailelerinden ayrılmaması ve vatandaşların hayat kalitesinin yükseltilmesi için evde bakım desteği sağlıyor. Aylık tutar bin 179 lira 40 kuruştan bin 305 lira 97 kuruşa çıktı. Evde bakım aylığı için yüzde 50 ve üzerinde engelli raporu gerekiyor. Maaş yaşlıya değil, bakana veriliyor. Hane içinde kişi başı gelirin bin 219 liranın altında olması gerekiyor.



BEDAVA SAĞLIK:Devlet, engelli ya da çok yaşlı olduğu için bakıma muhtaç kişilere evde sağlık hizmeti veriyor. Bunun için bir bedel de istenmiyor. Başvuran herkese bu hizmet veriliyor.



PARASIZ ULAŞIM:65 yaş ve üzeri olanlar şehir içi toplu taşımalardan ücretsiz yararlanıyor.



ÜCRETSİZ BAKIM:Devlet, bakıma muhtaç olan, kimsesi olmayan veya ailesi ile çocuklarının bakmadığı 'yoksul' yaşlıların huzurevi ve bakım evlerinde ücretsiz bakılmasını sağlıyor.



KAPIDA MAAŞ ÖDEMESİ:Yaşlı ve emekliler, sağlık durumları nedeniyle PTT veya bankalardan maaş çekemiyorsa evde ödeme yapıyor. Bunun için SGK'ya 'konutta maaş almak istiyorum' şeklinde bir dilekçe vermek yeterli.



KİRA ÖDER GİBİ EV:TOKİ'nin yaptığı konutların yüzde 25'i emeklilere ayrılıyor. Türkiye Emekliler Derneği de ucuz ev projeleri geliştiriyor.