Devletten girişimcilere dev destek!

TİCARET Bakanlığı, genç, kadın, yeni girişimci gibi her kesimin ihracatının artması için çalışma başlattı. Artık dış ticarete, küresel başarı sahibi Türk şirketler yön verecek.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Yenilikçi Ticaret Platformu ile fikri olan gençlerle melek yatırımcıları bir araya getirmeyi hedefliyoruz. Yemek Sepeti'nin kurucusu Nevzat Aydın'a 'birkaç tane daha Nevzat Aydın için bize mentorluk yap' dedim. İhtisas Serbest Bölgeleri'nde teknoloji seraları kurup, üretim ve verimliliği artırmak için vergi avantajları ve teşvikler sağlayacağız" dedi. Pekcan, Hindistan'daki yazılım ve bilişim firmalarıyla görüşüp onları da davet ettiğini söyledi.

ÜLKE BAZLI MATRİKSLER

İthalatı "tüketim malzemeleri, tüketimi karşılamayan ve Türkiye'de üretilmeyenler" olmak üzere 3 kategoriye ayırdıklarını anlatan Pekcan, "Çalışma birkaç koldan yürüyor, yeni pazarlar bulmak zorundayız. Ülke bazlı matriksler hazırlıyoruz. Ürünlerin alıcıları kimler? Bunlarla satıcıları ya da potansiyel ihracatçı firmaları bir araya getireceğiz. İhracat Genel Müdürlüğü bünyesinde yeni nesil teknolojiler, blockchain üzerine bir daire başkanlığımız var. Onlar aynı formatta çalışıyor" dedi.

Bakan Pekcan, tercihli ticaret anlaşması kapsamındaki 63 ürüne ilişkin yasağın kalkması için Tahran'a 4 mektup gönderdiğini söyledi. Pekcan, "Sayın Cumhurbaşkanları da 'Bunu çözüme ulaştırın' dedi. Bitireceğiz" diye konuştu.