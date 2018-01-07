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Devletten gençlere müjde: Günlük cep harçlığı verilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, işsiz gençlere günde 75 lira cep harçlığı verilerek onların meslek sahibi yapılacağını söyledi

Devletten gençlere müjde: Günlük cep harçlığı verilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, işsiz gençlere günde 75 lira cep harçlığı verilerek onların meslek sahibi yapılacağını söyledi

07 Ocak 2018 Pazar 18:21
Devletten gençlere müjde: Günlük cep harçlığı verilecek
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 2018 yılında da istihdam teşviklerine devam edileceğini ifade ederek, "TOBB, yılbaşında kendisinde bütün üyelerimizin +1 istihdam sağlamasını istemişti. Şimdi büyüme oranımız ikiye katladığına göre eğer biz +2 istihdam sağlayacak olur isek, bu ülkemizin büyüme oranını daha genişletecek ve bu ülkeyi kıskananları da çıldırtacaktır." diyerek +2 istihdam çağrısında bulunmuştu. Aynı açıklamanın devamında da işsiz gençlere günde 75 lira cep harçlığı verilerek, gençlerin iş sahibi yapılacağını söylemişti.

18-29 YAŞ ARASI GENÇLERE MESLEK

Bu bağlamda, İŞKUR Siber Güvenlik, Yenilenebilir Enerji, Bulut Bilişim ve Kodlama meslek alanlarında işbaşı eğitim programı düzenleyecek. Bu programlara katılan 18 - 29 yaş aralığındaki gençlere 9 aya kadar değişen sürelerde destek verilecek. Gençlere verilen bu destek tutarı ise 75 TL olacak. Bazı bilişim firmaları İŞKUR ilanıyla bulut bilişim alanında eğitimler için başvuru toplamaya başladı.

Peki günlük 75 TL cep harçlığı nasıl alınacak?

İŞKUR’UN İŞ BAŞI EĞİTİM PROGRAMI

İŞKUR, işsizleri iş sahibi yapmak için pek çok eğitim düzenliyor. Bu eğitimlerden biri de “İş başı eğitim programı”. Bu programa katılabilmek için İŞKUR’un bazı şartları oluyor. İŞKUR tarafından hazırlanan İşbaşı Eğitim Programına 15 yaşından büyük herkes katılabiliyor. Ancak bu kişilerin İŞKUR’A kayıtlı ve işsiz olması gerekiyor. Öte yandan programa katılmak isteyen kişilerin işverenin bir ve ikinci derece akrabası veya eşi olmayanlar katılabiliyor. Programa katılmak isteyen vatandaşların emekli de olmaması gerekiyor. Bunun yanında programın başlama tarihinden önceki üç aylık dönemde programa başvuru yapan işverenin çalışanı olmamak, program başlangıcından önceki son 1 ayda uzun vadeli sigorta kollarına ait primi yatırılmamış olma, iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmış olmak gibi şartlar aranıyor.

Bu

İŞ BAŞI EĞİTİM PROGRAMINDA 54 LİRA HARÇLIK

Normalde bu programlara katılanlar öğrenci değilse günde 54 lira, öğrencilerse günde 40.5 lira, işsizlik ödeneği alanlarsa günde 27 lira cep harçlığı alıyor. Bu ödemelerin yanında programa katılanların iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primiyle, genel sağlık sigortası primi ödeniyor. 81 ilde bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile hizmet merkezlerine istenildiği zaman başvuru yapılarak iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanarak programa katılınabiliyor.

BİLİŞİMDE EĞİTİM SÜRESİ 6 AY OLACAK

İŞKUR tarafından uygulanan İşbaşı Eğitim Programlarının süresi 2018’de Bilişim ve İmalat sektörlerindeki mesleklerde 3 aydan 6 aya çıkartılacak. Diğer sektörlerde de işbaşı eğitim programları 3 ay uygulanacak. 

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