Devletin ithal etmediği bir bu kalmıştı!

GIDA, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba’nın “Devlet ithalat yapmaz. İthalat bizim işimiz değil” açıklamasının üzerinden bir hafta geçmeden Et ve Süt Kurumu ithal taze karkas kuzu eti satış duyurusu yayımladı.

Et ve Süt Kurumu’nun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre ithal karkas kuzu etinin kilogramı 28 TL+KDV fiyatından satılacak.

İşte açıklamanın tamamı:

Kurumumuzca İthal Taze Karkas Gövde Kuzu Eti Satılacaktır.

Kurumumuzca, İthal Taze Karkas Kuzu Etlerinin satışına başlanılacaktır. Satışlar, Sakarya ve Sincan Et Kombinası Müdürlüklerimizce yapılacaktır.

İthal Taze Karkas Kuzu Etleri, 28,00 TL/Kg + KDV fiyattan satılacak olup, satışlar peşin bedelle veya Kredi Kartı (tek çekim) ile gerçekleştirilecektir.

İthal taze karkas kuzu etlerini, KDV dahil Kuzu But' u 35,00 TL/Kg fiyattan, Kuzu Kol'u 33,00 TL/Kg fiyatlardan satacaklarını taahhüt eden Ulusal ve Yerel Market Zincirleri ve/veya tedarikçilerine satış yapılacaktır.

İthal Taze Karkas Kuzu Etlerinin “Satış Usul Esasları” ilgili kombinalardan temin edilecektir.

Firmaların talep etmesi halinde, 27.09.2017 tarihine kadar, Sakarya ve Sincan Et Kombinası Müdürlüğüne başvurabileceklerdir.