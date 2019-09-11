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Devlete en borçlu şirketler listesi açıklandı! İşte sıralama

Gelir İdaresi Başkanlığı yasal süresi geçtiği halde devlete en fazla borçlu olan şirketleri açıkladı. Buna göre devlete en borçlu şirket 1 milyar 462 milyon 244 bin 129 lira ile Nursan Metalurji Endüstri Anonim Şirketi oldu.

EKONOMİ 11.09.2019, 14:15
Devlete en borçlu şirketler listesi açıklandı! İşte sıralama
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GELİR İdaresi Başkanlığı, devlete en borçlu şirketleri açıkladı. 31 Aralık 2018 tarihi itibariyle vadesi geldiği halde 30 Haziran 2019 tarihi itibariyle ödenmemiş bulunan ve 1 milyon TL'yi aşan borçlu mükellefler listesinde ilk sırada Nursan Metalurji Endüstri Anonim Şirketi yer aldı.

1,46 MİLYAR İLE ZİRVE NURSAN'IN

Süresi geçtiği halde devlete 1 milyon TL üzeri vergi borcu olan şirket sayısı 47 bin 32. Devlete en borçlu şirket olan Nursan Metalurji Endüstri Anonim Şirketi'nin toplam borcu ise 1 milyar 462 milyon 244 bin 129 lira.

EN FAZLA BORCU OLAN İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ ŞİRKET

Onu 1 milyar 360 milyon 989 bin 27 TL ile Mustafa Akyol izliyor. Devlete en fazla vergi borcu olan üçüncü şirket ise Uluslararası Akaryakıt Dağıtım AŞ.'nin ise 1 milyar 189 milyon 251 bin 820 TL borcu bulunuyor.

#Gelir İdaresi Başkanlığı #Nursan Metalurji Endüstri Anonim Şirketi #Devlet #borç
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