Devlet katkısı arttı! Evlenene 68 bin lira

Konut ve çeyiz hesabında devlet katkısı arttı. Evlenirken 9 bin lira, ev alırken 25 bin lira destek alınabilecek.

Devlet katkısı arttı! Evlenene 68 bin lira
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HÜKÜMETİN evlenmeye hazırlanan gençlere destek için yaşama geçirdiği 'çeyiz hesabı'nda devlet katkısı oranı ve destek üst limiti arttı. Düzenli ödeme süresi 36-47 ay olanlarda devlet katkısı oranı yüzde 10'dan 20'ye, azami katkı tutarı da 6 bin 500 liraya yükseltildi. Ödeme süresi 48-59 ay olanlarda da devlet katkısı oranı yüzde 15'ten yüzde 22'ye, azami katkı tutarı ise 7 bin 500 liraya çıkarıldı. Ödeme süresi 60 ay ve üzeri olanlarda ise devlet katkısı oranı yüzde 25, azami katkı tutarı 9 bin lira olacak. Devlet katkısı tutarları her yıl yeniden değerleme oranında artırılacak. Bankada açtığı çeyiz hesabında 3-5 yıl birikim yapıp 27 yaşından önce ilk evliliklerini yapanlara 9 bin lira devlet desteği veriliyor. Konut hesabıyla da bankada hesap açıp 3-5 yıl düzenli birikim yapanlara, ilk evini aldıklarında 25 bin liraya varan devlet katkısı var. Çiftler bu desteklerden ayrı ayrı yararlanıp 68 bin lira devlet katkısı alabilecek.

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