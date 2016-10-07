Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Devlet ilaca 11,3 milyar lira ödedi

SGK tarafından bu yılın ilk 6 aylık bölümünde ilaca ödenen tutar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,9 artarak 11 milyar 324 milyon lira oldu

Devlet ilaca 11,3 milyar lira ödedi

SGK tarafından bu yılın ilk 6 aylık bölümünde ilaca ödenen tutar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,9 artarak 11 milyar 324 milyon lira oldu

07 Ekim 2016 Cuma 12:13
Devlet ilaca 11,3 milyar lira ödedi
banner404
SOSYAL Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından  bu yılın ilk 6 aylık bölümünde ilaca ödenen tutar, geçen yılın aynı dönemine göre  yüzde 16,9 artarak 11 milyar 324 milyon liraya ulaştı. Ödemesi yapılan ilaçlar  arasında 2 milyar 35 milyon lirayla sindirim sistemiyle ilgili olanlar ilk sırada  yer aldı.  
  Yılda yaklaşık 2 milyar kutu ilacın tüketildiği Türkiye, geçen yıl  1,08 trilyon dolar büyüklüğe ulaşan dünya ilaç pazarında Kore, Avustralya ve  Rusya'nın ardından 16'ncı sırada yer aldı. 
Türkiye'de geçen yıl ilaca toplam 18 milyar lira ödeme yapılırken, bu  rakamın yarısından fazlasını ithal ilaçlar oluşturdu. 
   Diyabet ilaçları ilk sıralarda
Bu yılın ilk 6 aylık döneminde ise SGK tarafından ilaca ödenen tutar  geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,9 artarak, 11 milyar 324 milyon lira  oldu. 
 Ödemesi yapılan ilaçlar arasında 2 milyar 35 milyon lira ile diyabet,  mide, bağırsak ve ağız sağlığı ile vitaminleri kapsayan sindirim sitemiyle ilgili  olanlar ilk sırada yer aldı. Bunu, 1 milyar 563 milyon lirayla kanser ilaçlarını  da kapsayan antineoplastik ve immünomodülatörler ile 1 milyar 269 milyon lira ile  antibiyotikleri de kapsayan sistemik antiinfektifler izledi. 
 Ağrı kesici ve ateş düşürücüleri kapsayan sinir sistemi ilaçlarına 1  milyar 57 milyon lira, burun, boğaz ve astım hastalığını kapsayan solunum sistemi  ilaçlarına 982 milyon lira, kalp hastalıklarını kapsayan kardiyovasküler sistem  ilaçlarına ise 960 milyon lira ödeme yapıldı. 
Bunlarla birlikte kan ve kan yapan organlar, kas ve iskelet sistemi,  duyusal organlar, dermatolojikler, genitoüriner sistem ve sistemik hormonal  preparatlar kapsamındaki ilaçlar da dahil bu yılın ilk 6 ayında yapılan toplam  ödeme 11 milyar 324 milyon 396 bin 505 lirayı buldu. 
 Reçetelerin 3'te 1'i antibiyotik içeriyor 
Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yanlış ve gereksiz ilaç  kullanımı halk sağlığını etkileyen ciddi bir sorun olmaya devam ediyor. 
Akılcı olmayan ilaç kullanımı, hastaların tedaviye uyum sağlamasının  azalmasına, ilaç etkileşimlerine, bazı ilaçlara karşı direnç gelişmesine,  hastalıkların tekrarlamasına ya da uzamasına, istenmeyen olay görülme sıklığının  artmasına ve tedavi maliyetlerinin yükselmesine neden olabiliyor. 
Bu noktada, başta antibiyotiklerin ve ağrı kesicilerin bilinçsiz  kullanılması dikkati çekerken, Reçete Bilgi Sistemi verilerine göre, yazılan  reçetelerin 3'te 1'i antibiyotik içeriyor. 
Antibiyotiklerin ateş düşürmediğini, ağrı dindirmediğini, virüslere  bağlı enfeksiyonları tedavi etmediğini belirten uzmanlar, yaygın ve yanlış  kullanılması halinde antibiyotiklerin esas etki beklenilen bakterilerin neden  olduğu enfeksiyonların tedavisinde bile etki etmeyecek hale geldiğini vurguladı. 
"Akılcı İlaç Kullanımı"na dikkat
 Tüm dünyada yanlış, gereksiz, etkisiz ve yüksek maliyetli ilaç  kullanımı çeşitli boyutlarda sorunlara neden oluyor. Bu etkiler arasında hastalık  ve ölüm oranlarında artış olması, ilaçların yan etki riskinin artması,  kaynakların yanlış tüketilmesiyle sonuçta temel ilaçlara bile ulaşılabilirliğin  azalması, acil ve temel ilaçlara karşı gelişebilecek dirence dayalı olarak  tedavinin ekonomik ve sosyal maliyetinin artması sayılabilir. Bu nedenle dünyada  çeşitli çözüm yolları üretilmeye, geliştirilmeye çalışılıyor. Bunun için dünyada  "Akılcı İlaç Kullanımı" çalışmaları 1985 yılından bu yana yürütülüyor. 
Dünya Sağlık Örgütü'nün tahminlerine göre, ilaçların yüzde 50'sinden  fazlası uygun olmayan şekilde reçeteleniyor, temin ediliyor veya satılıyor. Tüm  hastaların yarısı da ilaçlarını doğru şekilde kullanamıyor
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 07.10.2016 13:22
Anahtar Kelimeler:
Devlet Ilaca 113 Milyar Lira ödediSosyal Güvenlik KurumuSGK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İŞKUR 100 bin eleman arıyor
İŞKUR 100 bin eleman arıyor
Yatırımda büyük kolaylık
Yatırımda büyük kolaylık
'Etik Üye' dönemi
'Etik Üye' dönemi

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim