Devlet ilaca 11,3 milyar lira ödedi

SOSYAL Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bu yılın ilk 6 aylık bölümünde ilaca ödenen tutar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,9 artarak 11 milyar 324 milyon liraya ulaştı. Ödemesi yapılan ilaçlar arasında 2 milyar 35 milyon lirayla sindirim sistemiyle ilgili olanlar ilk sırada yer aldı.

Yılda yaklaşık 2 milyar kutu ilacın tüketildiği Türkiye, geçen yıl 1,08 trilyon dolar büyüklüğe ulaşan dünya ilaç pazarında Kore, Avustralya ve Rusya'nın ardından 16'ncı sırada yer aldı.

Türkiye'de geçen yıl ilaca toplam 18 milyar lira ödeme yapılırken, bu rakamın yarısından fazlasını ithal ilaçlar oluşturdu.

Diyabet ilaçları ilk sıralarda

Bu yılın ilk 6 aylık döneminde ise SGK tarafından ilaca ödenen tutar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,9 artarak, 11 milyar 324 milyon lira oldu.

Ödemesi yapılan ilaçlar arasında 2 milyar 35 milyon lira ile diyabet, mide, bağırsak ve ağız sağlığı ile vitaminleri kapsayan sindirim sitemiyle ilgili olanlar ilk sırada yer aldı. Bunu, 1 milyar 563 milyon lirayla kanser ilaçlarını da kapsayan antineoplastik ve immünomodülatörler ile 1 milyar 269 milyon lira ile antibiyotikleri de kapsayan sistemik antiinfektifler izledi.

Ağrı kesici ve ateş düşürücüleri kapsayan sinir sistemi ilaçlarına 1 milyar 57 milyon lira, burun, boğaz ve astım hastalığını kapsayan solunum sistemi ilaçlarına 982 milyon lira, kalp hastalıklarını kapsayan kardiyovasküler sistem ilaçlarına ise 960 milyon lira ödeme yapıldı.

Bunlarla birlikte kan ve kan yapan organlar, kas ve iskelet sistemi, duyusal organlar, dermatolojikler, genitoüriner sistem ve sistemik hormonal preparatlar kapsamındaki ilaçlar da dahil bu yılın ilk 6 ayında yapılan toplam ödeme 11 milyar 324 milyon 396 bin 505 lirayı buldu.

Reçetelerin 3'te 1'i antibiyotik içeriyor

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yanlış ve gereksiz ilaç kullanımı halk sağlığını etkileyen ciddi bir sorun olmaya devam ediyor.

Akılcı olmayan ilaç kullanımı, hastaların tedaviye uyum sağlamasının azalmasına, ilaç etkileşimlerine, bazı ilaçlara karşı direnç gelişmesine, hastalıkların tekrarlamasına ya da uzamasına, istenmeyen olay görülme sıklığının artmasına ve tedavi maliyetlerinin yükselmesine neden olabiliyor.

Bu noktada, başta antibiyotiklerin ve ağrı kesicilerin bilinçsiz kullanılması dikkati çekerken, Reçete Bilgi Sistemi verilerine göre, yazılan reçetelerin 3'te 1'i antibiyotik içeriyor.

Antibiyotiklerin ateş düşürmediğini, ağrı dindirmediğini, virüslere bağlı enfeksiyonları tedavi etmediğini belirten uzmanlar, yaygın ve yanlış kullanılması halinde antibiyotiklerin esas etki beklenilen bakterilerin neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde bile etki etmeyecek hale geldiğini vurguladı.

"Akılcı İlaç Kullanımı"na dikkat

Tüm dünyada yanlış, gereksiz, etkisiz ve yüksek maliyetli ilaç kullanımı çeşitli boyutlarda sorunlara neden oluyor. Bu etkiler arasında hastalık ve ölüm oranlarında artış olması, ilaçların yan etki riskinin artması, kaynakların yanlış tüketilmesiyle sonuçta temel ilaçlara bile ulaşılabilirliğin azalması, acil ve temel ilaçlara karşı gelişebilecek dirence dayalı olarak tedavinin ekonomik ve sosyal maliyetinin artması sayılabilir. Bu nedenle dünyada çeşitli çözüm yolları üretilmeye, geliştirilmeye çalışılıyor. Bunun için dünyada "Akılcı İlaç Kullanımı" çalışmaları 1985 yılından bu yana yürütülüyor.

Dünya Sağlık Örgütü'nün tahminlerine göre, ilaçların yüzde 50'sinden fazlası uygun olmayan şekilde reçeteleniyor, temin ediliyor veya satılıyor. Tüm hastaların yarısı da ilaçlarını doğru şekilde kullanamıyor

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