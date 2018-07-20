Devlet 'feda' dedi! İşte sabit pompanın maliyeti

AKARYAKITTA 17 Mayıs'ta başlayan sabit fiyat uygulaması diğer adıyla eşel mobil sisteminde 2 ay geride kaldı. İki aydan bu yana akaryakıt fiyatlarında değişiklik yapılmazken, zam ve indirimler özel tüketim vergisi (ÖTV) ile karşılanıyor. Devletin bu uygulamadan dolayı feragat ettiği vergi toplamı 1,2 milyar lirayı buldu.

"HENÜZ KALDIRILMAYACAK DURUMDA"

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşverenleri Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş'a göre, devletin ÖTV kaynaklı gelir kaybı 1,2 milyar lirayı buldu.

Fesih Aktaş, "Litre başına benzinde 20, motorinde 18, otogazda ise 38 kuruşluk bir ÖTV yükü var. Dolarda oluşacak bir destekle bu yük kamunun üzerinden kalkabilir. Aslında kurda bu tür bir ivme bekleniyor. Bu yükün kamu tarafından karşılanması ciddi bir fedakarlık olmakla birlikte, mevcut ÖTV yükü henüz kaldırılamayacak miktarlara ulaşmadı." dedi.

"DOLAR 4.58 OLURSA YÜK SIFIRLANIR"

Aktaş, akaryakıtta ÖTV gelir kaybı olmaması için yapılan formülü ise şöyle açıkladı:

"Pazarın bugünkü fiyatlarda sabit kalması koşuluyla doların 4.58 liraya ya da işlenmiş petrol ürünlerinde ton başına fiyatların 74 dolar daha gerilemesi gerekiyor. Bu ikisinden biri olduğu takdirde ÖTV kaybı olmaz. 'Sabit fiyat sistemi kaldırılır mı?' Bunun cevabını Sayın Cumhurbaşkanı ile Hazine ve Maliye Bakanı verebilir."

SABİT FİYAT UYGULANMASAYDI NE OLURDU?

18/07/2018 BENZİNDE 11 KURUŞ İNDİRİM

17/07/2018 BENZİNDE 12 KURUŞ ZAM

26/06/2018 OTOGAZDA 7 KURUŞ ZAM

06/06/2018 OTOGAZDA 13 KURUŞ ZAM

02/06/2018 BENZİNDE 14, MOTORİNDE 13 KURUŞ İNDİRİM

29/05/2018 BENZİNDE 8 KURUŞ, MOTORİNDE 8 KURUŞ, OTOGAZDA 9 KURUŞ ZAM

22/05/2018 BENZİNDE 25 KURUŞ, MOTORİNDE 23, OTOGAZDA 9 KURUŞ ZAM

Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2018, 10:08