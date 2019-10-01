banner470

banner449

banner552

banner481

banner472

banner479

Devlet destekli ticari alacak sigortası bilgilendirme toplantısı

KOBİ’lere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Bilgilendirme Toplantısı, Halk Sigorta A.Ş.  tarafından, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde 03 Ekim 2019 Perşembe günü saat 14:00’de ALTSO Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecektir.

EKONOMİ 30.09.2019, 15:33
Devlet destekli ticari alacak sigortası bilgilendirme toplantısı
banner404

04.06.2018 tarihli ve 2018/11892 sayılı Bakanlar Kurulu’nun “KOBİ’lere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası”, “Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Ticari Alacak Sigortası Sunulmasını İçeren Devlet Destekli Sistemin İşleyişine Dair Kararı” ile oluşturulan devlet destekli bir sistemdir.Devlet Destekli Alacak Sigortası sistemi, firmaların yurtiçine yapmış olduğu vadeli satışların garanti altına alındığı bir sigorta türüdür. Toplam vadeli satışlar üzerinden düzenlenmektedir. Alıcıların arasından eleme veya seçilme tarzında işlemler yapılamamaktadır. Yurtdışına yapılan (ihracat) satışlar bu sigorta ürününün konusu içine girmemektedir.Şu aşamada bu üründen 2018 yılsonu itibariyle net satışları 25 Milyon TL altında olan KOBİ’ler faydalanabilmektedir.Bu kapsamda Halk Sigorta A.Ş. KOBİ’lere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemi ile ilgili Olağandışı Riskler Yönetim Merkezi olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü tarafından görevlendirilmiştir.

#KOBİ #Devlet destekli #ticari #Alanya Ticaret ve Sanayi Odası i
Yorumlar (0)
22°
açık
Günün Anketi Tümü
Trabzonspor - Beşiktaş derbisi nasıl sonuçlanır?
Trabzonspor - Beşiktaş derbisi nasıl sonuçlanır?
banner384
Namaz Vakti 01 Ekim 2019
İmsak 05:26
Güneş 06:45
Öğle 12:52
İkindi 16:13
Akşam 18:49
Yatsı 20:04
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 14
2. Fenerbahçe 6 11
3. Gazişehir 6 11
4. Trabzonspor 6 9
5. Sivasspor 6 9
6. Konyaspor 6 9
7. Galatasaray 6 9
8. Başakşehir 6 8
9. Denizlispor 6 8
10. Antalyaspor 6 8
11. Ankaragücü 6 8
12. Çaykur Rizespor 6 8
13. Malatyaspor 6 7
14. Kasımpaşa 6 7
15. Göztepe 6 6
16. Beşiktaş 6 5
17. Kayserispor 6 3
18. Gençlerbirliği 6 2
Takımlar O P
1. Akhisar Bld.Spor 6 13
2. Bursaspor 6 12
3. Ümraniye 6 11
4. Hatayspor 6 11
5. Adana Demirspor 6 10
6. Balıkesirspor 6 10
7. Keçiörengücü 6 10
8. Osmanlıspor 6 10
9. Fatih Karagümrük 6 9
10. İstanbulspor 6 9
11. Altay 6 9
12. Erzurum BB 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Altınordu 6 5
15. Menemen Belediyespor 6 4
16. Boluspor 6 2
17. Giresunspor 6 2
18. Eskişehirspor 6 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 7 21
2. Man City 7 16
3. Leicester City 7 14
4. Arsenal 7 12
5. West Ham 7 12
6. Tottenham 7 11
7. Chelsea 7 11
8. Bournemouth 7 11
9. Crystal Palace 7 11
10. M. United 7 9
11. Burnley 7 9
12. Sheffield United 7 8
13. Wolverhampton 7 7
14. Southampton 7 7
15. Everton 7 7
16. Brighton 7 6
17. Norwich City 7 6
18. Aston Villa 7 5
19. Newcastle 7 5
20. Watford 7 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 15
2. Granada 7 14
3. Atletico Madrid 7 14
4. Barcelona 7 13
5. Real Sociedad 7 13
6. Sevilla 7 13
7. Athletic Bilbao 7 12
8. Villarreal 7 11
9. Valencia 7 9
10. Real Valladolid 7 9
11. Eibar 7 8
12. Levante 7 8
13. Osasuna 7 8
14. Deportivo Alaves 7 8
15. Real Betis 7 8
16. Getafe 7 7
17. Celta de Vigo 7 6
18. Espanyol 7 5
19. Mallorca 7 4
20. Leganés 7 2
banner440
banner545