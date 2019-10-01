Devlet destekli ticari alacak sigortası bilgilendirme toplantısı

04.06.2018 tarihli ve 2018/11892 sayılı Bakanlar Kurulu’nun “KOBİ’lere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası”, “Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Ticari Alacak Sigortası Sunulmasını İçeren Devlet Destekli Sistemin İşleyişine Dair Kararı” ile oluşturulan devlet destekli bir sistemdir.Devlet Destekli Alacak Sigortası sistemi, firmaların yurtiçine yapmış olduğu vadeli satışların garanti altına alındığı bir sigorta türüdür. Toplam vadeli satışlar üzerinden düzenlenmektedir. Alıcıların arasından eleme veya seçilme tarzında işlemler yapılamamaktadır. Yurtdışına yapılan (ihracat) satışlar bu sigorta ürününün konusu içine girmemektedir.Şu aşamada bu üründen 2018 yılsonu itibariyle net satışları 25 Milyon TL altında olan KOBİ’ler faydalanabilmektedir.Bu kapsamda Halk Sigorta A.Ş. KOBİ’lere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemi ile ilgili Olağandışı Riskler Yönetim Merkezi olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü tarafından görevlendirilmiştir.