Devlet destekleri ALTSO'da anlatılacak

Ticaret Bakanlığı tarafından bugün Alanya Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ALTSO) devlet destekleriyle ilgili bilgilendirme semineri düzenlenecek

Devlet destekleri ALTSO'da anlatılacak
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TİCARET Bakanlığı'ndan daire başkanlarının konuşmacı olarak katılacağı seminer ALTSO Konferans Salonu'nda saat 14.00'de başlayacak. 

İhracatta devlet desteklerinin anlatılacağı seminerde, kolaydestek.gov.tr web sitesi hakkında da bilgilendirme yapılacak.
KOLAY DESTEK NEDİR?
Kolay Destek, Ticaret Bakanlığı tarafından verilen 14 farklı desteğin daha kolay ve anlaşılır biçimde sunulmasını amaçlayan bir sitedir. İhracat yaparken müşteri bulmaktan yurt dışında reklam vermeye, fuarlara katılmaktan müşteriler için uygun kredi bulmaya kadar sayısız destek kolaydestek.gov.tr'de yer alıyor.
 

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