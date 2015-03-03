Devlet 36 bin TL verecek

İŞKUR Genel Müdürü Nusret Yazıcı, kurum tarafından engelli çalıştırmayan işverenlerden tahsil edilen idari para cezaları fonundan, kendi işini kurmak isteyen, en az yüzde 40 oranında engeli bulunanlara toplam 36 bin lira hibe verileceğini bildirdi. Yazıcı, yaptığı yazılı açıklamada, engellilerin mesleki eğitim ve rehabilitasyonları ile istihdamlarını temel görev olarak gören İŞKUR tarafından, engellilerin kendi işlerini kurmalarına yönelik hibe desteği verileceğini duyurdu. Başvuruların konuyla ilgili paydaş kuruluşlardan oluşan komisyonca değerlendirileceğini, başarılı bulunan projelere karşılıksız hibe verilerek engellilerin kendi işlerinin patronunun olmasının sağlanacağını belirten Yazıcı, projelerin kurumun internet sayfasında yer alan "Başvuru Rehberi"ndeki esaslara göre hazırlanacağını ifade etti



EMEKLİLER KABUL EDİLMEYECEK

Yazıcı, proje hazırlayacak engellilerin kuracakları işin konusuyla ilgili mesleki belgesi veya girişimcilik eğitim sertifikasının olması gerektiğini vurgulayarak, engellilerin iş kuracakları ilde ikamet etmelerinin şart olduğuna dikkati çekti. "İŞKUR tarafından engelli çalıştırmayan işverenlerden tahsil edilen idari para cezaları fonundan, kendi işini kurmak isteyene ve en az yüzde 40 oranında engelli kişilere toplam 36 bin lira hibe verilecek" ifadesini kullanan Yazıcı, şunları kaydetti: "Engelli bireylerin fiili olarak kendilerinin işbaşında olacakları projeler desteklenecek olup, engelli birey adına sadece vasi olanların kendileri için iş kurmayı amaçlayan projelerle halen engelli birey tarafından işletilen faal işletmelerin geliştirilmesine yönelik projeler desteklenmeyecek. Ayrıca emekli olan engellilerin proje başvuruları kabul edilmeyecek."



2 BİN LİRA DESTEK