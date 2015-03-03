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12 Mart Günlük Burç Yorumu

Devlet 36 bin TL verecek

İşkur Genel Müdürü Nusret Yazıcı, kurum tarafından engelli çalıştırmayan işverenlerden tahsil edilen idari para cezaları fonundan, kendi işini kurmak isteyen, en az yüzde 40 oranında engeli bulunanlara toplam 36 bin lira hibe verileceğini bildirdi. Hazırlanacak iş projelerinin en geç 28 Haziran'a kadar Çalışma Bakanlığı'na teslim edilmesi gerekiyor

Devlet 36 bin TL verecek

İşkur Genel Müdürü Nusret Yazıcı, kurum tarafından engelli çalıştırmayan işverenlerden tahsil edilen idari para cezaları fonundan, kendi işini kurmak isteyen, en az yüzde 40 oranında engeli bulunanlara toplam 36 bin lira hibe verileceğini bildirdi. Hazırlanacak iş projelerinin en geç 28 Haziran'a kadar Çalışma Bakanlığı'na teslim edilmesi gerekiyor

03 Mart 2015 Salı 23:41
Devlet 36 bin TL verecek
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 İŞKUR Genel Müdürü Nusret Yazıcı, kurum tarafından engelli çalıştırmayan işverenlerden tahsil edilen idari para cezaları fonundan, kendi işini kurmak isteyen, en az yüzde 40 oranında engeli bulunanlara toplam 36 bin lira hibe verileceğini bildirdi. Yazıcı, yaptığı yazılı açıklamada, engellilerin mesleki eğitim ve rehabilitasyonları ile istihdamlarını temel görev olarak gören İŞKUR tarafından, engellilerin kendi işlerini kurmalarına yönelik hibe desteği verileceğini duyurdu. Başvuruların konuyla ilgili paydaş kuruluşlardan oluşan komisyonca değerlendirileceğini, başarılı bulunan projelere karşılıksız hibe verilerek engellilerin kendi işlerinin patronunun olmasının sağlanacağını belirten Yazıcı, projelerin kurumun internet sayfasında yer alan "Başvuru Rehberi"ndeki esaslara göre hazırlanacağını ifade etti
EMEKLİLER KABUL EDİLMEYECEK
Yazıcı, proje hazırlayacak engellilerin kuracakları işin konusuyla ilgili mesleki belgesi veya girişimcilik eğitim sertifikasının olması gerektiğini vurgulayarak, engellilerin iş kuracakları ilde ikamet etmelerinin şart olduğuna dikkati çekti. "İŞKUR tarafından engelli çalıştırmayan işverenlerden tahsil edilen idari para cezaları fonundan, kendi işini kurmak isteyene ve en az yüzde 40 oranında engelli kişilere toplam 36 bin lira hibe verilecek" ifadesini kullanan Yazıcı, şunları kaydetti: "Engelli bireylerin fiili olarak kendilerinin işbaşında olacakları projeler desteklenecek olup, engelli birey adına sadece vasi olanların kendileri için iş kurmayı amaçlayan projelerle halen engelli birey tarafından işletilen faal işletmelerin geliştirilmesine yönelik projeler desteklenmeyecek. Ayrıca emekli olan engellilerin proje başvuruları kabul edilmeyecek."
2 BİN LİRA DESTEK
Yazıcı, iş yeri kuruluşu için yapılan resmi işlem, onay, izin, ruhsat gibi masraflar için en fazla 2 bin lira destek verileceğini bildirerek, şunları paylaştı: "Kurulan işletmeye 12 ay boyunca fatura karşılığı olmak üzere işletme giderlerinin su, elektrik, iletişim, ısınma gibi en fazla yüzde 60'ını geçmeyecek şekilde yıllık toplamda en fazla 4 bin lira, işletmenin kuruluşundan itibaren 12 ay boyunca fatura karşılığı olmak üzere işletmenin temel faaliyet alanıyla ilgili makine, teçhizat, yazılım, donanım, sarf malzemesi, ofis malzemesi gibi maliyetler için en fazla 30 bin lira destek verilecek. Destek verilen proje kapsamında kurulan işletmenin, kuruluş tarihinden itibaren en az 2 yıl fiili olarak faaliyetine devam etmesi şart olup, aksi durumun tespiti halinde kuruluş desteği olarak yapılan ödemeler yasal faiziyle geri alınacak." Hazırlanacak projelerin, 28 Haziran akşamına kadar bütün illerde bulunan Çalışma ve İş Kurumu il müdürlüklerine istenilen bilgi ve belgelerle elden veya postayla teslim edilmesi gerektiğini bildiren Yazıcı, il müdürlüklerinden, hizmet merkezlerinden ya da "444 75 87" numaralı telefondan ayrıntılı bilgi alınabileceğini bildirdi.
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Son Güncelleme: 03.03.2015 22:43
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DeveletHibe SeçimİŞKUREmekliler
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