Dev yatırım bankalarını solladı

ULUSLARARASI ekonomi alanında yaklaşık 50 yıldır yayıncılık yapan ve merkezi New York’ta bulunan Institutional Investor Magazine, her yıl Mart ve Mayıs ayları arasında, müşterileri arasında anket düzenleyerek kendi alanlarında başarılı yatırım bankalarını seçiyor. Uluslararası yatırımcıların katıldığı anket, 680 kişi ve 358 kurum ile gerçekleştirildi.Kurumsal herhangi bir başvuruları olmadan, tamamen uluslararası yatırımcıların değerlendirmesi sonucu aldıkları bu dereceden dolayı duydukları mutluluğu dile getiren Ünlü & Co Araştırma Bölümü Yönetici Direktörü Vedat Mizrahi, “Ünlü & Co Araştırma Bölümü olarak başarımızın uluslararası yatırımcılar tarafından takdir edilmesi bizler için gurur kaynağı. Her zaman temel ilkemiz; müşterilerimize güvenilir öngörü ve objektif tavsiyelerde bulunarak yatırım kararlarına ışık tutmak olmuştur. Her biri kendi alanlarında deneyimli analistlerden oluşan uzman ekibimiz ile yaklaşık 15 sektörde 63 şirketi takip ediyoruz” diye konuştu.