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Dev yatırım bankalarını solladı

Ünlü & Co Araştırma Bölümü, ABD’li kurumsal yatırımcı dergisi Institutional Investor Magazine tarafından her yıl düzenlenen “Gelişmekte olan Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Araştırma Takımı" sıralamasında Türkiye alt kategorisinde aracılık komisyonları ile ağırlıklandırılmış sıralamada bir çok yabancı kurumu geride bırakarak ikinci seçildi

Dev yatırım bankalarını solladı

Ünlü & Co Araştırma Bölümü, ABD’li kurumsal yatırımcı dergisi Institutional Investor Magazine tarafından her yıl düzenlenen “Gelişmekte olan Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Araştırma Takımı" sıralamasında Türkiye alt kategorisinde aracılık komisyonları ile ağırlıklandırılmış sıralamada bir çok yabancı kurumu geride bırakarak ikinci seçildi

20 Temmuz 2017 Perşembe 12:52
Dev yatırım bankalarını solladı
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ULUSLARARASI  ekonomi alanında yaklaşık 50 yıldır yayıncılık yapan ve merkezi New York’ta bulunan Institutional Investor Magazine, her yıl Mart ve Mayıs ayları arasında, müşterileri arasında anket düzenleyerek kendi alanlarında başarılı yatırım bankalarını seçiyor. Uluslararası yatırımcıların katıldığı anket, 680 kişi ve 358 kurum ile gerçekleştirildi.Kurumsal herhangi bir başvuruları olmadan, tamamen uluslararası yatırımcıların değerlendirmesi sonucu aldıkları bu dereceden dolayı duydukları mutluluğu dile getiren Ünlü & Co Araştırma Bölümü Yönetici Direktörü Vedat Mizrahi, “Ünlü & Co Araştırma Bölümü olarak başarımızın uluslararası yatırımcılar tarafından takdir edilmesi bizler için gurur kaynağı. Her zaman temel ilkemiz; müşterilerimize güvenilir öngörü ve objektif tavsiyelerde bulunarak yatırım kararlarına ışık tutmak olmuştur. Her biri kendi alanlarında deneyimli analistlerden oluşan uzman ekibimiz ile yaklaşık 15 sektörde 63 şirketi takip ediyoruz” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
YatırımAraştırmaÜNLÜ & Co
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