Dev şirketten Amerika'ya satış

İKİ kaynağın Reuters’a verdiği bilgiye göre Toshiba yönetim kurulu tarafından alınan karar günün ilerleyen saatlerinde açıklanacak. Kaynaklar, konuyla ilgili konuşma yetkisine sahip olmadığı için isimlerinin verilmesini reddetti.

Toshiba, nükleer enerji biriminin borçlarını kapatmak için, dünyanın ikinci büyük NAND yarı iletken hafıza çipi üreticisi olan birimini, satışa çıkarmak zorunda kaldı.

Japon şirket borçlarını kapatmak ve tükenmiş sermayesini desteklemek için bir an önce satışı tamamlamak zorunda. Aksi halde satış için gerekli izinleri almak için vakit kalmayacak ve şirket Tokyo borsasından çıkarılmak zorunda kalacak.

Satış süreci potansiyel alıcılar arasında kurulan ittifakların sürekli değişmesi nedeniyle karmaşık bir hal alırken, satılacak hafıza birimin ortağı ABD’li sabit disk üreticisi Western Digital Corp’un başlattığı dava nihai olarak satışı sekteye uğratabilir.

Bu hafta içinde Reuters’a konuşan üç kaynak Toshiba’nın hafıza çipi birimini Western Digital’in desteklediği bir gruba satmaya doğru ilerlediğini belirtmişti.

Ancak dün konuşan bir kaynak, Western Digital’in çip faaliyetlerinde gelecekteki hisseleriyle ilgili Toshiba’nın talep ettiği sınırlamalar konusunda anlaşamadığını söyledi.