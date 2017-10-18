Dev şirketi satın aldı, yatırımcısına bayram ettirdi!

EŞKIYA Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yapımcısı olan Tayyar Raci Şaşmaz, Borsa İstanbul'da işlem gören Denge Yatırım Holding'in yüzde 48.5 oranında imtiyazlı paylarını 55.4 milyon liraya aldığını açıklamıştı. 16 Ekim tarihinde yapılan alımla birlikte Denge Yatırım Holding hissesi 2.70 lira seviyelerinden 4.28 lira seviyesine kadar yükseldi.

4 GÜNDE YÜZDE 60 KAZANDIRDI

12 Ekim tarihine kadar sakin seyreden Denge Yatırım Holding hissesi 2.72 lira seviyesinden kapanış yapmıştı. 13 Ekim tarihinde ise 2.90 lira seviyesinden günü tamamlayan hisse satış açıklamasının 16 Ekim tarihinde yapılmasına rağmen yüzde 7 değer kazanmıştı.

Hisse bugün 4.28 lira seviyesini gördü ve 4 günde yüzde 60 kazandırdı. Saat 13:24 itibariyle hisse yüzde 4,7 artışla 4.03 lira seviyesinde işlem görüyor.