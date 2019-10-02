Dev sigorta şirketi satıldı!

HOLLANDA Kalkınma Bankası, Alman Kalkınma Bankası ve Londra merkezli EMF Capital Partnersin ortağı olduğu Kibele B.V., sahibi oldukları Unico Sigorta AŞ'nin satış sürecinin tamamlandığını duyurdu. İmzalanan hisse devir sözleşmesine göre Unico Sigortanın yüzde 75'i SBK Holding AŞ'nin oldu. Yeni ortaklıkla birlikte, gelecek yıl şirketin bilanço büyüklüğünün 1 milyar liraya çıkarılması hedefleniyor.

