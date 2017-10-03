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Dev satışta flaş gelişme

Rekabet Kurulu, Migros Ticaret tarafından Tesco Kipa Kitle Pazarlama hisselerinin belli oranda devralınmasına verilen koşullu izin kapsamında, elden çıkarılacak mağazalar arasındaki 20 mağazanın sabit değerlerinin ve mağazalara ilişkin sözleşmelerin CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi'ne devri işlemini onayladı

Dev satışta flaş gelişme

Rekabet Kurulu, Migros Ticaret tarafından Tesco Kipa Kitle Pazarlama hisselerinin belli oranda devralınmasına verilen koşullu izin kapsamında, elden çıkarılacak mağazalar arasındaki 20 mağazanın sabit değerlerinin ve mağazalara ilişkin sözleşmelerin CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi'ne devri işlemini onayladı

03 Ekim 2017 Salı 14:05
Dev satışta flaş gelişme
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REKABET Kurumunun internet sitesinden duyurulan Kurul kararlarına  göre, Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliğinin "Trafik  Sigortası Referans Skorlama Projesi" ile Türk Hava Yolları ve Türkiye Garanti  Bankası arasında imzalanan "THY Frequent Flyer Programı Miles & Smiles Kredi  Kartı İşbirliği Sözleşmesi"ne iki yıl süreyle bireysel muafiyet tanınmasına karar  verildi.

Kurul, Adalet Bakanlığı Ankara Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu  Müdürlüğü ile Türk Telekomünikasyon AŞ arasında akdedilen Ön Ödemeli Arama Kartı  Hizmeti Protokolü'nün grup muafiyetinden yararlandığı yönünde karar aldı.

Yazıcılar Holding, Anadolu Endüstri Holding ve Özilhan Sınai  Yatırım'ın, Yazıcılar Holding çatısı altında birleştirilmesi ve böylece Birleşik  Yazıcılar Holding AŞ'nin oluşması ve tüm Anadolu Grubu şirketlerinin de bu hukuki  yapının altında toplanması işleminin kapsamda olmadığı hükme bağlandı.

Mefro Wheels GmbH'nin paylarının tamamının, Accuride Corporation  tarafından, Zodiac Aerospace SA'nın tek kontrolünün Safran SA tarafından, TRW  Automotive Inc. Gövde Kontrol Sistemleri iş kolununun Luxshare Limited tarafından  devralınması işlemlerine izin veren Kurul, Enfesler Gıda Pazarlama'nın Üç  Yapraklar Çay Fabrikası ve bu fabrikaya ait malvarlığının, Çay İşletmeleri Genel  Müdürlüğü tarafından satın alma yoluyla devralınması, PharMerica Corporation'ın  ortak kontrolünün dolaylı olarak KKR & Co. LP ve kontrol ettiği portföy  şirketleriyle Walgreens Boots Alliance ve bağlı iştirakleri tarafından  devralınması işlemlerini onayladı.

Migros Ticaret AŞ tarafından Tesco Kipa Kitle Pazarlama Ticaret  Lojistik ve Gıda San. AŞ hisselerinin belli oranda devralınması işlemine Rekabet  Kurulu kararıyla verilen koşullu izin kapsamında, elden çıkarılacak mağazalar  arasında bulunan 20 mağazanın sabit değerlerinin ve mağazalara ilişkin  sözleşmelerin CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi AŞ'ye devri işlemi  onaylandı.

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Rekabet KuruluMigrosTesco Kipa Kitle PazarlamaCarrefourSA Carrefour
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