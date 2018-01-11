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Dev projede sona gelindi! 9 saatlik yol 3,5 saate düşecek

İstanbul ile İzmir arası ulaşımı 9 saatten 3,5 saate indirecek Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolunun yüzde 88'i tamamlandı

Dev projede sona gelindi! 9 saatlik yol 3,5 saate düşecek

İstanbul ile İzmir arası ulaşımı 9 saatten 3,5 saate indirecek Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolunun yüzde 88'i tamamlandı

11 Ocak 2018 Perşembe 13:02
Dev projede sona gelindi! 9 saatlik yol 3,5 saate düşecek
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İSTANBUL ile İzmir arası ulaşımı 9 saatten 3.5 saate indirecek Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolunun yüzde 88'i tamamlandı. Proje kapsamındaki 36 viyadükten Gebze-Bursa arasında 12, Susurluk-Balıkesir-Kırkağaç arasında 3, Kemalpaşa ayrımı-İzmir arasında ise 2 olmak üzere 17'si tamamlandı. Çalışmalar tamamlandığında otoyol 36 viyadük, 3 tünel, 20 gişe alanı, 25 kavşak, 6 otoyol bakım ve işletme merkezi, 3 tünel bakım ve işletme merkezi ile hizmete girecek.

3 TÜNEL AÇILDI

Türkiye'deki otoyollar üzerinde "en uzun tünel" unvanına sahip olan Bursa-Yalova arasındaki 3 bin 590 metrelik 3 şeritli 2 tüplü Orhangazi Tüneli, 21 Nisan 2016'da trafiğe açıldı.

Kemalpaşa ayrımı-İzmir arasındaki otoyol kesimi içinde yer alan 3 bin 210 metrelik çift tüplü Belkahve Tüneli geçen yıl 8 Mart'ta, Gemlik-Bursa otoyolunda bulunan 2 bin 500 metrelik çift tüplü Selçukgazi Tüneli de geçen yıl 12 Mart'ta tamamlanarak hizmete alındı.

Projenin en büyük ayağını oluşturan, 252 metre kule yüksekliği, 35.93 metre tabliye genişliğine sahip, bin 550 metre orta açıklığı ve toplam 2 bin 682 metre boyuyla dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüleri arasında 4'üncü sırada yer alan Osmangazi Köprüsü ise 2016'da trafiğe açılarak sürücülere körfezi geçmek için 1.5 saatte dolaşmak yerine 6 dakikada karşıya geçme imkânı sunuyor.

17 VİYADÜK TAMAMLANDI

Gebze-Bursa kesiminde 12, Bursa-Balıkesir-Kırkağaç-Manisa bölümünde 22, Kemalpaşa ayrımı-İzmir tarafında 2 olmak üzere 36 viyadükten Gebze-Bursa arasında 12, Susurluk-Balıkesir-Kırkağaç bölümünde 3, Kemalpaşa ayrımı-İzmir kesiminde 2 olmak üzere 17'si tamamlandı, Bursa-Manisa arasındaki 19 viyadükte çalışmalar sürüyor.

Projenin önemli bölümlerinden olan 253 metre uzunluğundaki Kuzey Yaklaşım Viyadüğü ile bin 380 metre uzunluğundaki Güney Yaklaşım Viyadüğü ise 1 Temmuz 2016'da hizmete açıldı.

2 bin 238 metre ile Türkiye'deki otoyollar üzerinde yer alan en uzun viyadük olan Bornova Viyadüğü 8 Mart 2017'de hizmete girdi.
YILDA 650 MİLYON DOLAR TASARRUF

36 viyadük, 3 tünel, 20 gişe alanı, 25 kavşak, 6 otoyol bakım ve işletme merkezi, 3 tünel bakım ve işletme merkezinin olacağı otoyol, hizmete girdiğinde, mevcut devlet yoluna göre mesafeyi 95 kilometre kısaltarak ortalama 8-10 saatlik ulaşım süresini 3-3.5 saate indirmesi bekleniyor. Bu sayede de yılda 650 milyon dolar tasarruf sağlanması öngörülüyor.

Gebze-Altınova arasındaki seyahatlerde Osmangazi Köprüsü'nün kullanılması yakıt, amortisman, harcanan zaman ve çevresel etkiler dikkate alınarak yapılan analizlerde en ekonomik seçenek olduğu görülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
OrhangaziGebzeİstanbulİzmirEKONOMİ
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