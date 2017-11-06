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Dev marketten ucuz et atağı! A101 ve BİM'den önce davrandı

Migros ucuz et satışında atağa kalktı. Ucuz et ihalesini alan A101 ve BİM'de satış başlamadan Migros, 4-6 Kasım tarihleri arasında 29 liraya kıyma, 31 liraya kuşbaşı et satacağını duyurdu

Dev marketten ucuz et atağı! A101 ve BİM'den önce davrandı

Migros ucuz et satışında atağa kalktı. Ucuz et ihalesini alan A101 ve BİM'de satış başlamadan Migros, 4-6 Kasım tarihleri arasında 29 liraya kıyma, 31 liraya kuşbaşı et satacağını duyurdu

06 Kasım 2017 Pazartesi 09:16
Dev marketten ucuz et atağı! A101 ve BİM'den önce davrandı
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VATANDAŞIN uzun süredir beklediği ucuz et konusunda  Migros atağa geçti. Ucuz et ihalesini kazanan A101 ve BİM marketlerde henüz satış başlamadan  Migros, 'Uzman Kasap' markalı ürünlerinde 4-6 Kasım tarihleri arasında kampanya düzenlediğini, bir kilogramlık kıymayı 29, 1 kilogramlık kuşbaşı eti de 31 liradan satacağını duyurdu.

"KAMPANYAYI DEVAM ETTİRMEK İSTİYORUZ"

Migros Kurumsal İletişim Direktörü Ahu Başkut Alyanak, halkın ucuz et ihtiyacını karşılamak, 29 liraya kıyma, 31 liraya kuşbaşı et satışını sürdürmek için  Migros'un her türlü şartı zorladığını ve bu kampanyayı devam ettirme azminde olduğunu ifade etti.

Alyanak,  Et ve Süt Kurumu'nun ucuz et programına dahil olmak için şirket olarak yaptıkları girişimlerin devam ettiğini, bu girişimlerin olumlu sonuçlanacağına inandıklarını söyledi. Alyanak,  Et ve Süt Kurumu'nun açtığı ihaleye katılan şirketler arasında kendi et işleme merkezi olan tek kurumun  Migros olduğunu vurgulayarak, bu tesiste tamamen hijyen şartlarda üretilmiş etleri tüm  Türkiye'de dağıtacak lojistiğe sahip olduklarını vurguladı. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı  Ahmet Eşref Fakıbaba, bakanlığa atandığı ilk günlerde "Et meselesini çözeceğim" diyerek, ette oluşan yüksek fiyatları düşürmek için çalışacaklarını açıklamıştı. Bakan Fakıbaba'nın 29 liraya kıyma, 31 liraya kuşbaşı et satacaklarını ifade etmesinden bir süre sonra  Et ve Süt Kurumu tarafından açılan ihalede, 81 ilde şubesi olan A101 ve BİM marketleri, ucuz et satışı için yetkilendirildi.

"GÖREVE HAZIRIZ"

İhale katılan ancak 81 ilin tamamında şubesi olmayan marketler ise ucuz et dağıtımının sadece bu iki marketle sınırlı kalmaması gerektiğini, kendilerinin de bulundukları illerde ucuz et satışında görev almaya hazır olduklarını ifade ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Ahmet Eşref FakıbabaEt Ve Süt Kurumu6 KasımMigrosEKONOMİ
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