Dev firma iflas eşiğinde! 2 bin 500 kişi işsiz kalacak
İngiltere'nin bebek ürünleri perakendecisi Mothercare'in iflas başvurusunda bulunmaya hazırlanıyor. Şirket mağazalarını kapatırsa 2 bin 500 kişi işsiz kalacak.
BEBEK ürünleri perakendecisi Mothercare'in İngiltere'deki 79 mağazasının karlılık sorunu yaşadığı, şirketin iflas başvurusunda bulunmaya hazırlandığı belirtildi. Şirketin mağazalarının kapatılması halinde 2 bin 500 kişinin işten çıkarılması bekleniyor.
HENÜZ ALICI ÇIKMADI
Mothercare'in İngiltere dışındaki mağazaları, bu yılın Mart ayında toplam 36,3 milyon zarar yazmıştı. Şirketin, İngiltere'deki mağazalarını satmak için uzun süredir görüşmelerde bulunduğu ancak henüz bir alıcı bulamadığı belirtiliyor.
İNGİLİZ PERAKENDE ŞİRKETLERİ TEK TEK İFLAS EDİYOR
İngiltere'de son dönemde artan ekonomik riskler ve tüketici talebindeki değişiklikler nedeniyle ülkenin en büyük perakende zincirleri; çalışanlarını işten çıkarma, mağazalarını kapatma ya da iflas açıklama yoluna gidiyor. İngiltere'de oyuncak şirketi Toys R Us, elektronik perakende zinciri Maplin, halı şirketi Carpetright, İngiliz şef Jamie Oliver'in 25 restoranlık zinciri son dönemde iflas eden şirketler arasında yer alıyor.
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