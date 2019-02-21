Dev destek! KOBİ’lere 5.6 milyar lira...

YÜKSEK katma değerli üretimi artırmak için için kolları sıvayan hükümet, desteklerle girişimcilerin yüzünü bu yıl da güldürmeye devam ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı; TÜBİTAK, KOSGEB, Kalkınma Ajansları ve Bölge Kalkınma İdareleri ile birlikte toplamda 5.6 milyar lira destek verecek. Sanayiciler, girişimciler, araştırmacılar, KOBİ'ler desteklenecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2019'da 2 milyar 447 milyon 661 bin lira destek kullandıracak. TÜBİTAK bünyesinde verilen destekler için 2019'da 1 milyar 263 milyon 792 bin lira ödenek öngörülüyor. KOSGEB tarafından bu yıl KOBİ'lere pek çok program kapsamında toplam 1 milyar 892 milyon lira destek sağlanacak. Kalkınma ajanslarına 2019 için tahsis edilen bütçe payı yaklaşık 400 milyon lira olarak belirlendi. Bu bütçeyle il düzeyinde faaliyet gösteren yatırım destek ofisleri, yatırımcılara yerinde danışmanlık hizmeti sağlayacak. Bu yıl GAP, DAP, DOKAP ve KOP bölge kalkınma idaresi başkanlıklarına toplam 320 milyon lira kaynak aktarılacak..
TÜBİTAK DESTEKLERİ
TÜRKIYE Araştırma Alanı programları, Bilim İnsanı Yetiştirme ve Geliştirme Programı, Sanayi Ar-Ge Destek Programı, Bilim ve Teknoloji Farkındalığını Artırma Programı, Akademik ve Uygulamalı Ar-Ge Destek Programı, Savunma ve Uzay Ar-Ge Destek Programı, Kamu Ar-Ge Destek Programı, UİDB AB Proje Ödül Destek Programı için 1 milyar 63 milyon 195 bin lira ayrıldı. Bilim İnsanı Destek Programları bursları 177 milyon 680 bin lira, Uluslararası Bilimsel Yayın Teşvikleri 21 milyon 172 bin lira, ARDEB Proje Performans Ödülü olarak 1 milyon 745 bin lira destek bütçesi kullandırılacak..
SANAYİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ
Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı: 24 milyon 749 bin TL
Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama Destek Programı: 6 milyon 187 bin TL
Rekabet Öncesi İşbirliği Projeleri: 27 milyon 224 bin TL
Temel Bilimler Destek Programı: 12 milyon 374 bin TL
Tasarım Tescil Destek ProgramIarı: 619 bin TL
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri: 90 milyon TL
Araştırma altyapıları için: 98 milyon TL
Cazibe Merkezleri: 110 milyon 356 bin TL
Sosyal Destek Programı: 166 milyon 23 bin TL
Faiz desteği: 348 milyon 869 bin TL
Sigorta prim desteği: 581 milyon 500 bin TL
IPA kapsamında yapılan destekler: 50 milyon 186 bin TL
Kümelenme Destek Programı: 20 milyon 500 bin TL
OSB'lerde bedelsiz arsa tahsisi: 3 milyon TL
OSB, sanayi siteleri, endüstri bölgeleri (kredi) için: 188 milyon 74 bin TL.
Dev destek! KOBİ’lere 5.6 milyar lira...
Sanayi Bakanlığı; TÜBİTAK, KOSGEB, Kalkınma Ajansları ve Bölge Kalkınma İdareleri ile birlikte bu yıl üretici, girişimci, araştırmacı ve KOBİ’lere 5.6 milyar lira destek sağlayacak.
YÜKSEK katma değerli üretimi artırmak için için kolları sıvayan hükümet, desteklerle girişimcilerin yüzünü bu yıl da güldürmeye devam ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı; TÜBİTAK, KOSGEB, Kalkınma Ajansları ve Bölge Kalkınma İdareleri ile birlikte toplamda 5.6 milyar lira destek verecek. Sanayiciler, girişimciler, araştırmacılar, KOBİ'ler desteklenecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2019'da 2 milyar 447 milyon 661 bin lira destek kullandıracak. TÜBİTAK bünyesinde verilen destekler için 2019'da 1 milyar 263 milyon 792 bin lira ödenek öngörülüyor. KOSGEB tarafından bu yıl KOBİ'lere pek çok program kapsamında toplam 1 milyar 892 milyon lira destek sağlanacak. Kalkınma ajanslarına 2019 için tahsis edilen bütçe payı yaklaşık 400 milyon lira olarak belirlendi. Bu bütçeyle il düzeyinde faaliyet gösteren yatırım destek ofisleri, yatırımcılara yerinde danışmanlık hizmeti sağlayacak. Bu yıl GAP, DAP, DOKAP ve KOP bölge kalkınma idaresi başkanlıklarına toplam 320 milyon lira kaynak aktarılacak..