Dev destek! KOBİ’lere 5.6 milyar lira...

YÜKSEK katma değerli üretimi artırmak için için kolları sıvayan hükümet, desteklerle girişimcilerin yüzünü bu yıl da güldürmeye devam ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı; TÜBİTAK, KOSGEB, Kalkınma Ajansları ve Bölge Kalkınma İdareleri ile birlikte toplamda 5.6 milyar lira destek verecek. Sanayiciler, girişimciler, araştırmacılar, KOBİ'ler desteklenecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2019'da 2 milyar 447 milyon 661 bin lira destek kullandıracak. TÜBİTAK bünyesinde verilen destekler için 2019'da 1 milyar 263 milyon 792 bin lira ödenek öngörülüyor. KOSGEB tarafından bu yıl KOBİ'lere pek çok program kapsamında toplam 1 milyar 892 milyon lira destek sağlanacak. Kalkınma ajanslarına 2019 için tahsis edilen bütçe payı yaklaşık 400 milyon lira olarak belirlendi. Bu bütçeyle il düzeyinde faaliyet gösteren yatırım destek ofisleri, yatırımcılara yerinde danışmanlık hizmeti sağlayacak. Bu yıl GAP, DAP, DOKAP ve KOP bölge kalkınma idaresi başkanlıklarına toplam 320 milyon lira kaynak aktarılacak..

TÜBİTAK DESTEKLERİ

TÜRKIYE Araştırma Alanı programları, Bilim İnsanı Yetiştirme ve Geliştirme Programı, Sanayi Ar-Ge Destek Programı, Bilim ve Teknoloji Farkındalığını Artırma Programı, Akademik ve Uygulamalı Ar-Ge Destek Programı, Savunma ve Uzay Ar-Ge Destek Programı, Kamu Ar-Ge Destek Programı, UİDB AB Proje Ödül Destek Programı için 1 milyar 63 milyon 195 bin lira ayrıldı. Bilim İnsanı Destek Programları bursları 177 milyon 680 bin lira, Uluslararası Bilimsel Yayın Teşvikleri 21 milyon 172 bin lira, ARDEB Proje Performans Ödülü olarak 1 milyon 745 bin lira destek bütçesi kullandırılacak..



SANAYİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ

Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı: 24 milyon 749 bin TL



Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama Destek Programı: 6 milyon 187 bin TL



Rekabet Öncesi İşbirliği Projeleri: 27 milyon 224 bin TL



Temel Bilimler Destek Programı: 12 milyon 374 bin TL



Tasarım Tescil Destek ProgramIarı: 619 bin TL



Teknoloji Geliştirme Bölgeleri: 90 milyon TL



Araştırma altyapıları için: 98 milyon TL



Cazibe Merkezleri: 110 milyon 356 bin TL



Sosyal Destek Programı: 166 milyon 23 bin TL



Faiz desteği: 348 milyon 869 bin TL



Sigorta prim desteği: 581 milyon 500 bin TL



IPA kapsamında yapılan destekler: 50 milyon 186 bin TL



Kümelenme Destek Programı: 20 milyon 500 bin TL



OSB'lerde bedelsiz arsa tahsisi: 3 milyon TL



OSB, sanayi siteleri, endüstri bölgeleri (kredi) için: 188 milyon 74 bin TL.