Dev destek! 3 ayda 7 milyar kaynak ayrıldı...



HÜKÜMET, tarımsal üretimi arttırmak için hayvancılık, mazot, gübre gibi birbirinden farklı destekler veriyor. 2018 yılının il 3 ayında bu kapsamda tarıma 7 milyar liradan fazla kaynak ayrıldı. Mazot desteği 1 milyar 900 milyon lira olurken, gübre desteği ise 553 milyon lira oldu. Hükümet, tarımsal üretimi arttırmak için verdiği desteklere 2018 yılında da devam ediyor. Bu kapsamda 2018 yılının ilk 3 aylık bütçesinden doğrudan gelir desteği ödemeleri için 1 milyon 911 bin lira ayrıldı. Mazot desteği ödemeleri 1 milyar 900 milyon lira olurken, gübre desteğine ayrılan miktar 553 milyon lira oldu.

TÜM DESTEKLER YÜKSELDİ

Kütlü pamuk desteği ödemeleri 1 milyar 300 milyon lira olurken, yağlık ayçiçeği desteği ödemeleri 429,5 milyon lira olarak kaydedildi. Çay desteği 170 milyon lira olurken, buğday desteği 550 milyon lirayı buldu. Yem bitkileri desteği ödemeleri ise 440 milyon lira oldu. Süt desteği için 100 milyon lira kaynak ayrılırken, fındık üreticileri alan bazlı gelir desteğine ilk 3 ayda 850 milyon liraya ulaştı. Hükümet, ilk 3 ayda sosyal yardımlarına da hız kesmeden devam etti. Koruyucu ailelere yardım ödemeleri 15 milyon liradan fazla olurken, muhtaç ve körle yardım miktarı ise 8 milyon liraya ulaştı.

ÜRETEMEYEN ÜLKE BAĞIMSIZ OLAMAZ

Öte yandan Bakan Fakıbaba, dün yaptığı konuşmada da, gıdaya ulaşmanın gün geçtikçe daha da önemli hale geldiğini belirterek, “Böyle bir ortamda kendi gıdasını üretemeyen hiçbir devlet bağımsızlıktan söz edemez” diye konuştu. Fakıbaba, Türkiye’nin ürün çeşitliliği ve yüksek üretim potansiyeliyle tarımsal üretimde dünyanın sayılı ülkelerinden biri olduğunu söylerken, tarımın, kaliteli ve sağlıklı gıdaya ulaşmanın yanında ekonomik kalkınma için büyük bir şans olma özelliği taşıdığna dikkat çekti.

BU YIL 14.5 MİLYAR LİRAYI BULACAK

Bu arada Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, daha önce yaptığı açıklamada, 2018 yılı için üreticilere vermeyi planladıkları toplam tarımsal desteğin 14.5 milyar lira olduğunu belirtmişti. Fakıbaba, “Vermiş olduğumuz bu destekler, tarıma sağladığımız nakit hibe kaynaktır. Bunun yanında ayrıca arazi toplulaştırma ve tarımsal sulama yatırımları, tarımsal kredi sübvansiyonları, müdahale alımları ve ihracat destekleri gibi birçok kalemde tarıma önemli miktarlarda kaynak sağlıyoruz. Hükümet olarak her zaman üreticinin yanında ve ülkemiz tarımına değer katanların hizmetinde olmaya devam edeceğiz.”