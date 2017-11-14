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Dev bankayı tahtından indirdi, Türkiye'nin en değerli şirketi oldu

ASELSAN, bu sabah piyasa değeri bakımından 45,2 milyar TL'lik değeriyle Garanti Bankası'nı geçerek Türkiye'nin en değerli şirketi oldu

Dev bankayı tahtından indirdi, Türkiye'nin en değerli şirketi oldu

ASELSAN, bu sabah piyasa değeri bakımından 45,2 milyar TL'lik değeriyle Garanti Bankası'nı geçerek Türkiye'nin en değerli şirketi oldu

14 Kasım 2017 Salı 11:53
Dev bankayı tahtından indirdi, Türkiye'nin en değerli şirketi oldu
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ASKERİ Elektronik Sanayii (ASELSAN) bu sabah piyasa değeri bakımından 45,2 milyar TL'lik değeriyle 44,8 Milyar lira değere sahip olan Garanti Bankasını geçerek Türkiye'nin en değerli şirketi oldu.

ASELSAN HAKKINDA

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin haberleşme ihtiyaçlarının milli imkanlarla karşılanması için 1975 yılında kurulan ASELSAN; Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na (TSKGV) bağlı bir anonim şirkettir. ASELSAN hisselerinin %84,58'i TSKGV'ye aittir, %15,3'lük kısım ise Borsa İstanbul'da (BİST) işlem görmektedir.

Türkiye'nin en büyük savunma elektroniği kuruluşu olan ASELSAN; başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere yurtiçi ve yurtdışı ihtiyaç makamlarının, haberleşme ve bilgi teknolojileri, radar ve elektronik harp, elektro-optik, aviyonik, insansız sistemler, kara, deniz ve silah sistemleri, hava savunma ve füze sistemleri, komuta kontrol sistemleri, ulaştırma, güvenlik, trafik, otomasyon ve sağlık teknolojilerine yönelik ihtiyaçlarını karşılayabilecek çok geniş bir ürün yelpazesine sahip bulunmaktadır.

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