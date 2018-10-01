Dev bankadan sevindiren dolar tahmini! İşte öngörülen rakam

Geçen haftanın son işlem gününde yaklaşık 1,5 ayın en düşük seviyesi olan 5,9591`e kadar gerileyen dolar/TL`de düşüş yeni haftada da devam ederken Rabobank Gelişen Piyasalar Kur Stratejisti Piotr Matys kurun daha da düşebileceğini söyledi

Dev bankadan sevindiren dolar tahmini! İşte öngörülen rakam
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DOLAR/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından an itibarıyla yüzde 1,16 değer kaybıyla 5,94 seviyesinden işlem görüyor.
TL DOLAR KARŞISINDA DAHA DA DEĞER KAZANACAK
Doların her geçen gün düşmesinin ardından piyasalarda olumlu hava esmeye devam ediyor. Yaşanan hareketlilik sonrası kurlar yakından takip edilirken, bir güzel haberde yurt dışından geldi. TL'nin dolar karşısında daha da değer kazanacağını söyleyen Rabobank Gelişen Piyasalar Kur Stratejisti Piotr Matys ABD - Türkiye ilişkilerinde normalleşmeyle kurun 5,69-5,70'lere doğru hareket edebileceğini belirtti.
EN İYİ PERFORMANS GÖSTEREN GELİŞEN PARA BİRİMİ TL
Bloomberg HT'ye konuşan Matys Türk Lirası'nın son dönemde en iyi performans gösteren gelişen para birimi olduğunu hatırlatarak "Bu istikrarın en önemli kaynağı alınan önlemler. Merkez Bankası faizleri artırdı, Yeni Ekonomi Programı açıklandı. Bunlar da yeniden dengelenme sağladı. Artan bir iyimserlik havası var." diye konuştu.

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