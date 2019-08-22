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Dev bankadan flaş karar! Şubelerini kapatacak

Almanya`nın ikinci büyük bankası Commerzbank, bazı şubelerini kapatmayı değerlendiriyor.

EKONOMİ 22.08.2019, 09:36 Melike Temir
Dev bankadan flaş karar! Şubelerini kapatacak
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KONUYA yakın kaynakların verdikleri bilgiye göre Almanya'nın ikinci büyük bankaCommerzbank, bazı şubelerini kapatmayı değerlendiriyor.

100 VEYA 200 ŞUBE KAPATILACAK

Rakiplerinin internet bankacılığına daha fazla yöneldikleri bir ortamda geniş bir şube ağına sahip olmaya devam eden Commerzbank'ın 1000 şubesinden en azından 100 veya 200'ünü kapatması bekleniyor.

EN BÜYÜK İKİNCİ BANKA

Commerzbank 615 milyar euro tutarındaki cirosuyla Avrupa'nın en büyük emlak bankası olan Eurohypo'u ve Dresdner Bank'ı devraldıktan sonra, Deutschebank'tan sonra en büyük ikinci banka haline geldi. Merkezi Almanya'nın Frankfurt kentinde bulunur.

#banka #Karar #şube #Almanya #Commerzbank
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