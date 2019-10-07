Dev banka, maliyet azaltmak için 10 bin kişiyi işten çıkaracak
Financial Times'ın haberine göre HSBC, maliyet azaltmak için 10 bin kişiyi işten çıkaracak.
FİNANCİAL Times'ın haberine göre HSBC Holdings Plc., maliyet azaltmak için büyük bölümü Avrupa'da olmak üzere 10 bin kişiyi işten çıkaracak.
BANKA AVRUPA'DAKİ İSTİHDAMINI SORGULUYOR
FT'nin konu hakkında bilgi sahibi iki kaynağa dayandırdığı haberinde söz konusu maliyet azaltma planının HSBC'nin 238 binlik iş gücünde ciddi bir azalmayla sonuçlanabileceği belirtildi. Kaynaklardan birinin aktardığı bilgiye göre banka, Asya'nın çeşitli kısımlarında çift haneli getiri elde ederken Avrupa'da neden bu kadar fazla istihdam sağladığını sorguluyor.HSBC sözcüsü konuya ilişkin yorum yapmayı kabul etmedi.
DEVLER BİNLERCE KİŞİYİ İŞTEN ÇIKARIYOR
Aralarında Deutsche Bank AG, Societe Generale SA ve Barclays Plc'nin de bulunduğu Avrupalı büyük bankalar, düşük faizler ve yavaşlayan ekonominin beklentileri üzerinde baskı oluşturmasıyla binlerce kişiyi işten çıkarıyor.
Trabzonspor - Beşiktaş derbisi nasıl sonuçlanır?
|İmsak
|05:32
|Güneş
|06:51
|Öğle
|12:50
|İkindi
|16:05
|Akşam
|18:39
|Yatsı
|19:53
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|14
|2. Sivasspor
|7
|12
|3. Trabzonspor
|7
|12
|4. Konyaspor
|7
|12
|5. Fenerbahçe
|7
|11
|6. Başakşehir
|7
|11
|7. Antalyaspor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|7
|11
|9. Malatyaspor
|7
|10
|10. Galatasaray
|7
|10
|11. Göztepe
|7
|9
|12. Beşiktaş
|7
|8
|13. Denizlispor
|7
|8
|14. Ankaragücü
|7
|8
|15. Çaykur Rizespor
|7
|8
|16. Kasımpaşa
|7
|7
|17. Gençlerbirliği
|7
|3
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|14
|2. Hatayspor
|7
|14
|3. Balıkesirspor
|7
|13
|4. Akhisar Bld.Spor
|7
|13
|5. Fatih Karagümrük
|7
|12
|6. Altay
|7
|12
|7. Bursaspor
|7
|12
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|7
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Erzurum BB
|7
|10
|12. Osmanlıspor
|7
|10
|13. Menemen Belediyespor
|7
|7
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Altınordu
|7
|5
|16. Giresunspor
|7
|5
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|7
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|8
|16
|3. Arsenal
|8
|15
|4. Leicester City
|8
|14
|5. Chelsea
|8
|14
|6. Crystal Palace
|8
|14
|7. Burnley
|8
|12
|8. West Ham
|8
|12
|9. Tottenham
|8
|11
|10. Bournemouth
|8
|11
|11. Wolverhampton
|8
|10
|12. M. United
|8
|9
|13. Sheffield United
|8
|9
|14. Brighton
|8
|9
|15. Aston Villa
|8
|8
|16. Newcastle
|8
|8
|17. Southampton
|8
|7
|18. Everton
|8
|7
|19. Norwich City
|8
|6
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Barcelona
|8
|16
|3. Atletico Madrid
|8
|15
|4. Granada
|8
|14
|5. Real Sociedad
|8
|13
|6. Sevilla
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|8
|11
|12. Getafe
|8
|10
|13. Real Valladolid
|8
|10
|14. Eibar
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|9
|16. Real Betis
|8
|9
|17. Deportivo Alaves
|8
|8
|18. Mallorca
|8
|7
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|8
|2