Dev banka duyurdu! 500 şube kapatacak, 8 bin kişiyi işten çıkaracak
İtalya'nın önde gelen bankalarından Unicredit, 2020-2023 döneminde yaklaşık 8 bin işçiyi çıkaracağını ve 500 kadar şubesini de kapatacağını bildirdi.
MİLANO merkezli banka olan Unicredit'ten yapılan yazılı açıklamada; İtalya, Almanya ve Avusturya'ya yoğunlaşmak üzere 2020 il 2023 arasındaki dönemde, personelin yüzde 12 oranında düşürüleceği, şubelerin de yüzde 17'sine denk gelen bölümünün kapatılacağı ifade edildi. İtalyan basınına yansıyan haberlerde, bankanın toplamda 8 bin kadar işçiyi çıkaracağı, bununla birlikte bankanın iş gücünün yüzde 9'una denk gelen yaklaşık 500 şubesini de kapatacağı kaydedildi.
BÜTÜNLEŞTİRME MALİYETİ 1,4 MİLYAR EUROYU BULACAK
Bütünleştirme maliyetlerinin toplamda 1,4 milyar euroyu bulacağı, bunun 1,1 milyarının İtalya'yı ilgilendirdiği, 0,3 milyarlık tutarının ise Avusturya ve Almanya'yı ilgilendirdiği belirtildi.
GEÇEN HAFTA KOÇ İLE ORTAKLIĞINI FESHETMİŞTİ
UniCredit geçen hafta da Koç Topluluğu ile Yapı Kredi ve Koç Finansal Hizmetler'deki payların devirleri ile aralarındaki ortaklık sözleşmesinin feshini kapsayan anlaşmaları imzalamıştı.
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