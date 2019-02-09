Dev banka, 2 yıl geri ödemesiz 7 yıl vadeli kredi verecek

ZİRAAT Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, Seracılık Paketi'ni açıkladı.

Aydın, seracılık sektörüne ilişkin paket kapsamında bütün amacın kapasiteyi ve verimliliği artırmak olduğunu söyledi. Aydın, "Seracılık paketi kapsamında verilen kredilerde 7 yıla kadar vade vereceğiz. Seracılıkta projenin yüzde 75'i kadar yatırım kredisi vereceğiz." dedi.

Aydın sözlerine şöyle devam etti:

"2 YILA KADAR ÖDEMESİZ OLACAK"

"14 ay vadeli işletme kredisi vereceğiz. 10 milyon TL'ye kadar yatırımlarda hazine desteği var. 2020 yılına kadar bunu devam ettireceğiz. Ürün bütçelerimizi güncelledik, piyasa koşullarına uygun hale getirdik. 2020 yılına kadar devam edilecek. Bugünden itibaren kredi uygulaması başlamıştır. Seracılık kredi paketi 2 yıla kadar ödemesiz olacak.

"BUGÜNDEN İTİBAREN BAŞLADI"

Seracılığın yoğun olarak yapıldığı Türkiye'nin bütün bölgelerinde bu kredi uygulaması bugünden itibaren başladı. Hangi Ziraat Bankasına giderseniz alabilirsiniz. Bugünden başvurursanız kredilerinizi hazır hale getireceğiz

"SIKINTIYA GİRENLERİN KREDİSİNİ VADELENDİRİYORUZ"

Antalya'da ülkemizin çeşitli yerlerinde doğal afetlerde etkilenmiş başta sera üreticileri sıkıntıya girenlerin hepsinin kredisini yeniden vadelendiriyoruz. Hasar görmüşse onarım için yeniden kredi veriyoruz."