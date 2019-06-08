DEUTSCHE Bank’ın kredi notu düşürüldü.Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamaya göre Deutsche Bank’ın uzun vadeli kredi notu “BBB ” seviyesinden “BBB” seviyesine çekildi. Böylece bankanın kredi notu finans piyasalarında “çöp” olarak tanımlanan seviyenin iki basamak üstüne düşmüş oldu. Fitch açıklamasında “Deutsche Bank'ın notunun düşürülmesi, devam eden problemleri ve bankanın karlılığını arttırma ve iş modelini istikrarlı hale getirmede ilerlemenin sınırlı kalmasını yansıtmaktadır.” ifadelerine yer verildi.

Alman bankanın not görünümünün “ gittikçe gelişen” olarak belirlendiğinin kaydedildiği açıklamada, banka iş modelini güçlendirmek için önlemler alırsa kredi notunun iyileşebileceğine işaret edildi.

Fitch aynı zamanda bankanın zayıflıkları konusunda çözüm bulamazsa kredi notunun daha aşağı seviyelere çekilebileceği uyarısında da bulundu. Deutsche Bank’dan yapılan açıklamada ise kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in tanımladığı zorlukların bankanın odak alanlarıyla aynı noktada olduğu belirtilerek, banka yönetiminin Deutsche Bank’ın ana faaliyet alanlarını ve karlılığı artırmak için kararlı olduğuna vurgu yapıldı. Diğer uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarından Standard & Poor’s bankanın uzun vadeli notunu "BBB " tutarken, Moody's "A3" seviyesinde görüyor.

Deutsche Bank'ın hisseleri de eriyor

Commerzbank ile birleşme görüşmelerini nisan ayında herhangi bir anlaşma yapmadan sonlandırılmasından sonra kurumun geleceğine ilişkin endişelerle gerileyen Deutsche Bank hisselerindeki değer kaybı hızlandı.Bu yılın birinci çeyreğinde net karını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 63 artarak 201 milyon avro yükselten bankanın hisseleri buna rağmen 2018’den beri yüzde 65’ten fazla değer kaybetti. Bankanın piyasa değeri ise 2018’den beri 25 milyar avrodan fazla eriyerek 13 milyar avronun altına geriledi. Cuma günü bankanın hisseleri 6 avro seviyesinin altında işlem gördü. ABD Adalet Bakanlığı tarafından kesilen cezalar, yönetim değişiklikleri, kara para aklama baskınları, düşük kazanç gibi çeşitli olumsuz haberlerle gündeme gelen banka, geçen yıl Frankfurt Savcılığı tarafından kara para aklama şüphesiyle genel merkezine düzenlenen baskın nedeniyle de zor durumda kalmıştı.