Deutsche Bank’ın kredi notu düşürüldü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Almanya’nın en büyük bankası Deutsche Bank’ın kredi notunu düşürdü

Deutsche Bank’ın kredi notu düşürüldü
banner404

DEUTSCHE Bank’ın kredi notu düşürüldü.Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamaya göre Deutsche  Bank’ın uzun vadeli kredi notu “BBB ” seviyesinden “BBB” seviyesine çekildi.  Böylece bankanın kredi notu finans piyasalarında “çöp” olarak  tanımlanan seviyenin iki basamak üstüne düşmüş oldu. Fitch açıklamasında “Deutsche Bank'ın notunun düşürülmesi, devam eden  problemleri ve bankanın karlılığını arttırma ve iş modelini istikrarlı hale  getirmede ilerlemenin sınırlı kalmasını yansıtmaktadır.” ifadelerine yer verildi.
 Alman bankanın not görünümünün “ gittikçe gelişen” olarak  belirlendiğinin kaydedildiği açıklamada, banka iş modelini güçlendirmek için  önlemler alırsa kredi notunun iyileşebileceğine işaret edildi.
Fitch aynı zamanda bankanın zayıflıkları konusunda çözüm bulamazsa  kredi notunun daha aşağı seviyelere çekilebileceği uyarısında da bulundu. Deutsche Bank’dan yapılan açıklamada ise  kredi derecelendirme  kuruluşu Fitch'in tanımladığı zorlukların bankanın  odak alanlarıyla aynı noktada  olduğu belirtilerek,  banka yönetiminin Deutsche Bank’ın ana faaliyet alanlarını  ve karlılığı artırmak için kararlı olduğuna vurgu yapıldı.  Diğer uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarından Standard &  Poor’s bankanın uzun vadeli notunu "BBB " tutarken, Moody's "A3" seviyesinde  görüyor.
Deutsche Bank'ın hisseleri de eriyor
Commerzbank ile birleşme görüşmelerini nisan ayında herhangi bir  anlaşma yapmadan sonlandırılmasından sonra kurumun geleceğine ilişkin endişelerle  gerileyen Deutsche Bank hisselerindeki değer kaybı hızlandı.Bu yılın birinci çeyreğinde net karını geçen yılın aynı dönemine göre  yüzde 63 artarak 201 milyon avro yükselten bankanın hisseleri buna rağmen  2018’den beri yüzde 65’ten fazla değer kaybetti. Bankanın piyasa değeri ise  2018’den beri 25 milyar avrodan fazla eriyerek 13 milyar avronun altına geriledi.  Cuma günü bankanın hisseleri 6 avro seviyesinin altında işlem gördü. ABD Adalet Bakanlığı tarafından kesilen cezalar, yönetim  değişiklikleri, kara para aklama baskınları, düşük kazanç gibi çeşitli olumsuz  haberlerle gündeme gelen banka, geçen yıl Frankfurt Savcılığı tarafından kara  para aklama şüphesiyle genel merkezine düzenlenen baskın nedeniyle de zor durumda  kalmıştı.

YORUM EKLE
Gönder

banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472

banner479