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Detaylar belli oldu! Hangi emekli ne kadar bayram ikramiyesi alacak?

Hükümetin, 24 Haziran seçimleri öncesi açıkladığı paket içinde yer alan emekliye bayram ikramiyesinin detaylarını Çalışma Bakanı Sarıeroğlu açıkladı. Buna göre, 800 TL alan bir emekli aylık bazda 166,4 lira almış olacak

Detaylar belli oldu! Hangi emekli ne kadar bayram ikramiyesi alacak?

Hükümetin, 24 Haziran seçimleri öncesi açıkladığı paket içinde yer alan emekliye bayram ikramiyesinin detaylarını Çalışma Bakanı Sarıeroğlu açıkladı. Buna göre, 800 TL alan bir emekli aylık bazda 166,4 lira almış olacak

02 Mayıs 2018 Çarşamba 11:44
Detaylar belli oldu! Hangi emekli ne kadar bayram ikramiyesi alacak?
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HÜKÜMETİN, 24 Haziran seçimleri öncesi açıkladığı paket içinde yer alan emekliye bayram ikramiyesinin detaylarını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu açıkladı. Bakan Sarıeroğlu, Ramazan ve Kurban bayramlarında ödenecek ikramiyelerin, emekli ve aileleriyle birlikte 12 milyon 300 bin vatandaşı etkileyeceğini vurguladı. Sarıeroğlu, yılda iki bayram ikramiyesinin maliyetinin ise 22,3 milyar lira olduğunu belirtti.

EMEKLİNİN KENDİSİNE BİN LİRA

Bakanın verdiği bilgiye göre bir bayramda alınacak ikramiye ödemesi emeklinin kendisine 1000 lira olacak. Ancak ölüm aylığı alan dul, yetim ve ana, babalara ise aylık hisseleri oranında; iş kazası meslek hastalığından dolayı gelir alanlara ise iş göremezlik derecesi oranında ödeme yapılacak.

YILLIK 2 BİN LİRA ÖDENECEK

İkramiye, emeklilere yıllık 2000 bin lira, aylık bazda ise 166,7 lira ilave artış anlamına geliyor. Bakan Sarıeroğlu, emekli aylıklarına göre bu artış oranını ise şöyle duyurdu:

"Emekli aylığı;

800 TL olan kişi için ilave % 20,8'lik artış,

1.000 TL olan kişi için ilave % 16,7'lik artış,

1.500 TL olan kişi için ilave % 11,1'lik artış,

2.000 TL olan kişi için ilave % 8,3'lük artış sağlanmış olmaktadır. "

İKRAMİYEDEN YARARLANACAK KİŞİLER İSE ŞÖYLE SIRALANDI:

Sosyal Güvenlik Kurumundan aylık alan;

SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri, Şehit yakını ve gaziler, Vazife ve Harp Malullüğü aylığı alan er-erbaşlar, Geçici köy korucuları, Şeref aylığı sahipleri, Şampiyon sporcular, Kore, Kıbrıs ve İstiklal savaşı gazileri Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller İle bunlardan hayatını kaybedenlerin hak sahipleri girmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
SSKBağ-KurEmekli SandığıJülide Sarıeroğlu
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