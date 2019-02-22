Destekler bugün ödenmeye başlıyor

ÇİFTÇİLERİN 2018 ürün yılına ait mazot, gübre, yem bitkileri, hububat ve buzağı desteği bugün ödenmeye başlanıyor. Ödemeler 8 Mart'ta tamamlanacak. Ziraat Bankası'nın yayınladığı duyuruya göre, T.C Kimlik numarası 8 ile biten ve Vergi Kimlik Numarası(VKN) 1-3-5-7-8-9 ile biten çiftçilerin mazot, gübre, yem bitkileri, hububat ve buzağı desteği 22 Şubat (bugün) 2019 günü saat 18.00'den sonra hesaplarına aktarılacak. TC Kimlik Numarası ve Vergi Kimlik Numarasının son rakamı 4 ve 6 olan çiftçilerin bu destekleri 1 Mart 2018 saat 18.00'den sonra, 0 ve 2 olanların destekleri ise 8 Mart 2019 saat 18.00'den sonra hesaplarına aktarılacak.

EN YÜKSEK ÖDEME MAZOT DESTEĞİ

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli 'nin yaptığı yazılı açıklamaya göre, 2 milyon 126 bin 968 çiftçiye mazot desteği olarak 2 milyar 331 milyon 292 bin 114 lira ödeme yapılacak. Gübre desteği olarak ise çiftçilere 540 milyon 946 bin 712 lira ödenecek. Alan bazlı destek olarak 8 Mart 2018 Cuma günü dahil mazot ve gübre desteği olarak toplamda 2 milyar 872 milyon 197 bin 508 lira ödenmiş olacak.

BUZAĞI DESTEĞİ 821 MİLYON LİRA

Aynı tarihlerde 448 bin yetiştiriciye 2018 yılı 1. dönem buzağı desteklemeleri kapsamında 1 milyon 725 buzağı için 821 milyon lira ödeme yapılacak. Mazot desteğinden sonra en yüksek ödeme buzağı desteği olarak ödenecek. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, mazot ve gübre ile buzağı desteği ödemeleri için iki ayrı açıklama yayınlarken bu açıklamalarda hububat ve yem bitkileri desteğine değinmedi. Ancak, Ziraat Bankası yaptığı duyuruda aynı tarihlerde yem bitkileri ve hububat desteklerinin de ödeneceğine yer verdi.