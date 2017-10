Dergilik'te 437 bin gazete okuduk

ARTAN yayın sayısıyla her geçen gün daha büyük bir kitleye ulaşan uygulamada şu an 335 dergi ve uygulamanın Gazetelik rafında yeni eklenenlerle birlikte 15 gazete yer alıyor. Turkcell'in dijital yayıncılıktaki önemli uygulaması Dergilik, hem dergi hem de gazete raflarını çeşitlendirmeye devam ettiğini bildirdi. Yapılan açıklamada, uygulamada Eylül ayı itibarıyla gazete sayısı 15’e yükseldi. Gazetelik rafında Hürriyet, Sabah, Milliyet, Vatan, Akşam, Güneş, Star, Türkiye, Takvim, Karar, Fotomaç, Daily Sabah, İstanbul Ticaret Odası ulusal gazeteleriyle birlikte 123 yıllık geçmişiyle Türkiye’nin en eski bölgesel gazetesi Yeni Asır ve yerel gazete olarak Samsun Haber Gazetesi yer alıyor. Çevrimdışı özelliğiyle istenilen yerde okuma fırsatı veren dijital platform 15 gazeteye ek olarak tam 335 dergiye de ulaşma imkanı sunuyor.

İNDİRİLEN GAZETEDE YÜZDE 300 ARTIŞ OLDU

Dergilik’e gazeteler Temmuz ayının ortasında eklenmeye başladı ve 2 aylık bu süreçte gazete indirme rakamları yüzde 300 artış gösterdi. Eylül ayında okunan gazete sayısı 437 bine ulaştı. Her geçen ay ivme kazanarak artan dergi indirme oranı Eylül’de de yükselişteydi. Eylül ayında toplam 1 milyon 400 binin üzerinde dergi okundu. Son 9 ayda indirilen dergi sayısı ise 2 milyon 600 bini buldu.İndirilen dergiler arasında tür olarak mizah ve bilimin popülaritesi devam ettiği belirtilirken, Eylül ayında en çok indirilenler sırasıyla Uykusuz, Leman, National Geographic ve Popular Science oldu. Onları sırasıyla kadın yaşamı ve stili dergileri olan Cosmopolitan, Elle, Formsante, Elele takip etti. En çok okunanlarda gelişim ve psikoloji içeriği sağlayan Psychologies ile gezi ve keşif yayını Atlas da dikkat çekti.

ÇEVRİMDIŞIYKEN DE OKUMA İMKANI VAR

Dekorasyondan teknolojiye, mizahtan aile ve çocuğa, iş dünyasından moda ve eğlenceye çok sayıda kategoride derginin yer aldığı Dergilik, kullanıcı tercihine göre yeni öneriler de sunuyor. Uçak ya da metroda çevrimdışı iken de okuma ve otomatik indirme özellikleri bulunan uygulama, Apple Store veya Google Play üzerinden ücretsiz olarak yükleniyor. Uygulamaya giriş yapmak için telefon numarası yazıldıktan sonra SMS ile gelen 4 haneli şifrenin girilmesi yeterli.