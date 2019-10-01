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Deprem sigortası ile ilgili flaş açıklama! DASK ödemesi...

İstanbul depremi sonrası DASK yeniden gündeme geldi. Doğal Afet Sigortaları Kurumu deprem sigortası ile ilgili yaptığı açıklamada "Operasyonel hazırlıklarımızın yanı sıra muhtemel depremlere karşı hasar ödeme gücümüzü de artırmaya devam ediyoruz. Sigortalılarımıza verdiğimiz teminat boyutu ile uyumlu olarak büyük bir deprem karşısında birikmiş deprem rezervimiz ve reasürans imkanları sayesinde deprem sigortası kapsamında 20 milyar TL tutarında hasar ödeyebilme kapasitesine sahibiz" açıklaması yaptı.

EKONOMİ 30.09.2019, 15:08
Deprem sigortası ile ilgili flaş açıklama! DASK ödemesi...
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MİLYONLARCA kişi merak ediyordu. DASK'tan flaş açıklama geldi. Büyük Marmara depreminin yaşandığı 1999 yılından bu yana artarak devam eden sigortalılık oranının Türkiye genelinde  yüzde 53'e ulaştığı, bunun da "her 2 evden birini Zorunlu Deprem Sigortası'yla  güvenceye aldıklarını" gösterdiği kaydedildi. Açıklamada, Zorunlu Deprem Sigortalılık oranı en yüksek iller arasında  özellikle deprem geçirmiş illerin yer aldığı belirtilerek, "İstanbul'da  sigortalılık oranının yüzde 63'e ulaştığı görülüyor." denildi.DASK'ın, kuruluşundan bu yana meydana gelen depremlerin Zorunlu Deprem  Sigortası poliçesine sahip konutlarda neden olduğu küçük, orta ya da büyük  düzeyde hasarlara 200 milyon liraya yakın hasar ödemesi yaptığı aktarılan  açıklamada, Van depreminden sonra çok kısa bir sürede hasar ödemelerine  başlayarak toplamda 135 milyon lira hasar ödemesi gerçekleştirildiği bildirildi.

"Devlet kaynaklarından tamamen bağımsız ödeme kapasitesi bulunuyor"

DASK'ın gerek deprem öncesi operasyonel süreçlerini gerekse deprem  sonrası hasar sürecini en etkin şekilde yönetmek üzere pek çok proje yürüttüğü  belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "DASK olarak, 2000 yılından bu yana afet yönetimi alanında  yürüttüğümüz çalışmalarla olası bir depreme karşı önlemlerimizi alıyor, depreme  hazır olmak için operasyonel ve finansal gücümüzü artıracak çalışmalar  gerçekleştiriyoruz. Afet Yönetim Projemiz kapsamında, olası bir depremde  sigortalıların hasarlarını daha hızlı ve daha etkin şekilde karşılayabilmek için  güçlü bir bilgi teknolojisi altyapısı kurduk ve bu bilgi teknoloji altyapısını en  etkin şekilde kullanacak insan kaynağı ve organizasyon yapısını oluşturma  çalışmalarına devam ediyoruz. Hasar tespitlerini teknolojinin imkanlarını  kullanarak mobil cihazlar üzerinden artık çok daha hızlı ve hatasız bir şekilde  gerçekleştirebiliyoruz.Operasyonel hazırlıklarımızın yanı sıra muhtemel depremlere karşı  hasar ödeme gücümüzü de artırmaya devam ediyoruz. Sigortalılarımıza verdiğimiz  teminat boyutu ile uyumlu olarak büyük bir deprem karşısında birikmiş deprem  rezervimiz ve reasürans imkanları sayesinde 20 milyar TL tutarında hasar  ödeyebilme kapasitesine sahibiz. Devlet kaynaklarından tamamen bağımsız olarak  oluşturulan bu ödeme kapasitesini büyük depremlerde kamu bütçesine gelebilecek  yükü hafifletebilmek adına çok önemli görüyoruz." Açıklamada, DASK'ın, hem vatandaşları bilinçlendirme hem de kapsama  giren tüm konutların sigorta ile depreme karşı teminat altına alınmasını sağlama  hedefiyle çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

#Deprem sigortası #dask #ödeme #istanbul depremi
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