Deprem sigortası ile ilgili flaş açıklama! DASK ödemesi...

MİLYONLARCA kişi merak ediyordu. DASK'tan flaş açıklama geldi. Büyük Marmara depreminin yaşandığı 1999 yılından bu yana artarak devam eden sigortalılık oranının Türkiye genelinde yüzde 53'e ulaştığı, bunun da "her 2 evden birini Zorunlu Deprem Sigortası'yla güvenceye aldıklarını" gösterdiği kaydedildi. Açıklamada, Zorunlu Deprem Sigortalılık oranı en yüksek iller arasında özellikle deprem geçirmiş illerin yer aldığı belirtilerek, "İstanbul'da sigortalılık oranının yüzde 63'e ulaştığı görülüyor." denildi.DASK'ın, kuruluşundan bu yana meydana gelen depremlerin Zorunlu Deprem Sigortası poliçesine sahip konutlarda neden olduğu küçük, orta ya da büyük düzeyde hasarlara 200 milyon liraya yakın hasar ödemesi yaptığı aktarılan açıklamada, Van depreminden sonra çok kısa bir sürede hasar ödemelerine başlayarak toplamda 135 milyon lira hasar ödemesi gerçekleştirildiği bildirildi.

"Devlet kaynaklarından tamamen bağımsız ödeme kapasitesi bulunuyor"

DASK'ın gerek deprem öncesi operasyonel süreçlerini gerekse deprem sonrası hasar sürecini en etkin şekilde yönetmek üzere pek çok proje yürüttüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "DASK olarak, 2000 yılından bu yana afet yönetimi alanında yürüttüğümüz çalışmalarla olası bir depreme karşı önlemlerimizi alıyor, depreme hazır olmak için operasyonel ve finansal gücümüzü artıracak çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Afet Yönetim Projemiz kapsamında, olası bir depremde sigortalıların hasarlarını daha hızlı ve daha etkin şekilde karşılayabilmek için güçlü bir bilgi teknolojisi altyapısı kurduk ve bu bilgi teknoloji altyapısını en etkin şekilde kullanacak insan kaynağı ve organizasyon yapısını oluşturma çalışmalarına devam ediyoruz. Hasar tespitlerini teknolojinin imkanlarını kullanarak mobil cihazlar üzerinden artık çok daha hızlı ve hatasız bir şekilde gerçekleştirebiliyoruz.Operasyonel hazırlıklarımızın yanı sıra muhtemel depremlere karşı hasar ödeme gücümüzü de artırmaya devam ediyoruz. Sigortalılarımıza verdiğimiz teminat boyutu ile uyumlu olarak büyük bir deprem karşısında birikmiş deprem rezervimiz ve reasürans imkanları sayesinde 20 milyar TL tutarında hasar ödeyebilme kapasitesine sahibiz. Devlet kaynaklarından tamamen bağımsız olarak oluşturulan bu ödeme kapasitesini büyük depremlerde kamu bütçesine gelebilecek yükü hafifletebilmek adına çok önemli görüyoruz." Açıklamada, DASK'ın, hem vatandaşları bilinçlendirme hem de kapsama giren tüm konutların sigorta ile depreme karşı teminat altına alınmasını sağlama hedefiyle çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.