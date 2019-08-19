Depolar bugünden dolsun! Benzin 6 kuruş, motorin 17 kuruş artacak
Depoları bugünden doldurun! Akaryakıta yarın itibariyle yeni zamlar gelecek. Benzin 6 kuruş, motorin ise 17 kuruş artacak
EKONOMİ 19.08.2019, 16:05 19.08.2019, 16:11 Melike Temir
ÖNÜM, arkam, sağım, solum zam! Hemen hemen her ürüne yapılan zamlar ülke genelinde vatandaşın belini bükerken, bir yeni zam haberi daha akaryakıttan geldi. Yarın itibariyle yürürlüğe girecek zamma göre benzin 6 kuruş, motorin ise 17 kuruş pahalanacak.
YARIN BENZİN 6,69 LİRA OLACAK
Benzin an itibariyle 6,69 lira üzerinden alıcılarıyla buluşurken yarın uygulamaya konacak zammın ardından 6,75 liraya çıkacak.
MOTORİN DE 17 KURUŞ ARTACAK
Motorin ise benzinin yaklaşık 3 katı oranında zamlanacak. 17 kuruşluk zammın ardından motorin 6,38 lira olacak. Optimum motorinin fiyatı ise 6,26 liradan, 6,43 liraya çıkacak.
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