Depolar bugünden dolsun! Benzin 6 kuruş, motorin 17 kuruş artacak 

ÖNÜM, arkam, sağım, solum zam! Hemen hemen her ürüne yapılan zamlar ülke genelinde vatandaşın belini bükerken, bir yeni zam haberi daha akaryakıttan geldi. Yarın itibariyle yürürlüğe girecek zamma göre benzin 6 kuruş, motorin ise 17 kuruş pahalanacak.

YARIN BENZİN 6,69 LİRA OLACAK

Benzin an itibariyle 6,69 lira üzerinden alıcılarıyla buluşurken yarın uygulamaya konacak zammın ardından 6,75 liraya çıkacak.

MOTORİN DE 17 KURUŞ ARTACAK

Motorin ise benzinin yaklaşık 3 katı oranında zamlanacak. 17 kuruşluk zammın ardından motorin 6,38 lira olacak. Optimum motorinin fiyatı ise 6,26 liradan, 6,43 liraya çıkacak.