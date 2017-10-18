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Dengeyi şaşırttı!

Ünlü senarist ve yapımcı Raci Şaşmaz, Denge Yatırım Holding’in yüzde 48.5 hissesini satın aldı. Hisseler dün borsada yüzde 17.02 yükselişle günü 3.85 liradan kapattı

Dengeyi şaşırttı!

Ünlü senarist ve yapımcı Raci Şaşmaz, Denge Yatırım Holding’in yüzde 48.5 hissesini satın aldı. Hisseler dün borsada yüzde 17.02 yükselişle günü 3.85 liradan kapattı

18 Ekim 2017 Çarşamba 07:22
Dengeyi şaşırttı!
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PANA Film’in kurucularından, ünlü senarist ve yapımcı Raci Şaşmaz, iş kolları arasında iç ve dış ticaret, finansal hizmetler ve enerji bulunan Denge Yatırım Holding’de Recep Ali Keydal’ın hisselerini satın aldı.

Yüzde 48.5’ini aldı

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platfonmu’na yapılan duyuruda Raci Şaşmaz’ın şu açıklamalarına yer verildi:

“Denge Yatırım Holding Anonim Şirketi’nde Recep Ali Keydal’ın sahip olduğu ve şirket toplam sermayesinin yüzde 12.45’ine karşılık gelen Borsa’da işlem görmeyen nitelikteki 1 milyon 369 bin 500 adet A Grubu imtiyazlı payları pay başına 31 TL fiyattan olmak üzere 42 milyon 454 bin 500 TL karşılığında ve ayrıca şirket sermayesinin yüzde 36.05’ine karşılık gelen 3 milyon 965 bin 930 adet 3 milyon 965 bin 930 TL nominal değerli Borsa’da işlem görmeyen nitelikteki B Grubu payları, pay başına 3.28 TL fiyattan olmak üzere 13 milyon 8 bin 250 TL karşılığında borsa dışında 16.10.2017 tarihinde devralmış bulunuyorum. Devir almış bulunduğum payların toplam nominal değeri 5 milyon 335 bin 430 TL, bu payların toplam şirket sermayesine oranı yüzde 48.50, toplam oy haklarına oranı yüzde 81.23’dür.”

Şirketin hisseleri, açıklamadan sonra kısa sürede yükseldi ve günü yüzde 17.02 artışla 3.85 TL’den kapattı. 

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Raci şaşmazDenge Yatırım HoldingBorsa
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